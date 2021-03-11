البرلمان الأوربي يطالب البحرين بإلغاء عقوبة الإعدام

طالب البرلمان الأوربي مملكة البحرين بالوقف الفوري لعقوبة الإعدام باعتبار ذلك خطوة أولى نحو إلغائها بصورة نهائية.

ودعا البرلمان الأوربي االبحرين إلى مراجعة أحكام الإعدام الصادرة في حق الناشطين السياسيين والمعارضين للتثبت من مدى التزامها بالمعايير الدولية وإنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المحكوم عليهم بالإعدام بشكل غير قانوني.

وتضمن مشروع القرار الذي سيعرض للتصويت اليوم الخميس في جلسة عامة في بروكسل، رئيس الوزراء البحريني الجديد سلمان بن حمد آل خليفة، إلى استخدام سلطته لتحقيق الإصلاح السياسي واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وبشأن ما أثارته المنظمات الحقوقية العالمية من استمرار التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية وغيره من أشكال العقوبات المهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية، شدد البرلمان الأوربي عل ضرورة إجراء تحقيقات شاملة وذات مصداقية في جميع مزاعم التعذيب بهدف محاسبة المسؤولين.

وطالب مشروع القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي، بمن فيهم عبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنكيس وناجي فتيل وعبد الوهاب حسين وعلي حاجي وعلي سلمان وحسن مشيمع وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.

وأكد البرلمان الأوربي وجوب السماح بدخول الصحفيين الأجانب ومنظمات حقوق الإنسان إلى البحرين والسماح للجمعيات السياسية المستقلة بما في ذلك تلك التي تم حلها في وقت سابق.