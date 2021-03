البرلمان الأوربي يطالب البحرين بإلغاء عقوبة الإعدام

طالب البرلمان الأوربي مملكة البحرين بالوقف الفوري لعقوبة الإعدام باعتبار ذلك خطوة أولى نحو إلغائها بصورة نهائية.

ودعا البرلمان الأوربي االبحرين إلى مراجعة أحكام الإعدام الصادرة في حق الناشطين السياسيين والمعارضين للتثبت من مدى التزامها بالمعايير الدولية وإنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المحكوم عليهم بالإعدام بشكل غير قانوني.

وتضمن مشروع القرار الذي سيعرض للتصويت اليوم الخميس في جلسة عامة في بروكسل، رئيس الوزراء البحريني الجديد سلمان بن حمد آل خليفة، إلى استخدام سلطته لتحقيق الإصلاح السياسي واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

