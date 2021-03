البرلمان الأوربي يصوت على مشروع قرار بشأن حقوق الإنسان في البحرين

يجري البرلمان الأوروبي اليوم تصويتًا على مشروع قرار يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك قضايا المحكوم عليهم بالإعدام، وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان والقادة السياسيين.

وتحدث عدة نواب بالبرلمان منهم الدكتورة هانا نيومان من ألمانيا التي قالت “بصفتي رئيسة وفد البرلمان الأوربي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية، أطالب حكام البحرين بالارتقاء الى مستوى التصريحات التي يدلون بها عن كون البحرين (مدافعة عن حقوق الانسان). أطالبهم بوقف جميع عمليات الإعدام والعودة إلى حظر عقوبة الإعدام”.

"As the Chair of #DARP, I want the #Bahraini rulers to live up to the statements they make of Bahrain being a champion of #HumanRights: halt all executions and go back to the #Moratorium of the #deathpenalty !" pic.twitter.com/c6S6nfIJEr — ECDHR (@ECDHRbxl) March 11, 2021

أما مارك ترابيلا الذي طرح مشروع القرار قبل عام فقال إنه “من واجبنا دفع البحرين لاحترام حقوق الإنسان. نعم، نحن بحاجة إلى حوار، لكن إذا لم يتبع الحوار إجراءات ملموسة فهو لم يعد مثمرًا”.

"It is our duty to push #Bahrain to respect #HumanRights. We need a dialogue, yes, but where dialogue is not followed up by concrete actions, it is no longer productive" says @marctarabella during his #plenary intervention. pic.twitter.com/bz0DdpT2eH — ECDHR (@ECDHRbxl) March 11, 2021

وتسائل النائب توماس زدشوفسكي من بلجيكا عن حقوق المرأة في البحرين واصفا المسألة بالمعقدة، وقال “علينا أن نتعمق أكثر في هذه القضايا، فالموقف في البحرين ليس مثاليا ومشروع القرار ما هو إلا أداة ضغط واحدة للتقدم للأمام”.

"what about #women's rights in #Bahrain? These are still problematic. We must delve deeper into these issues. The situation in #Bahrain is not ideal and the Resolution is one instrument of pressure to move forward" says @TomasZdechovsky pic.twitter.com/UQqXmNQgTI — ECDHR (@ECDHRbxl) March 11, 2021

وذكر النائب نيكولاج فيلومسن من هولندا حالة عبد الهادي الخواجة وقال إنه “لم يرتكب أي جرم سوى المعارضة السلمية، وقد تعرض للتعذيب وسوء المعاملة منذ اعتقاله. إنه ليس الوحيد. علينا أن نتذكرهم جميعا”.

During the #Plenary debate @nvillumsen mentioned the case of #AbdulhadiAlKhawaja: "His only crime was peaceful opposition. Since his arrest he has been #tortured and #mistreated. He is not the only one, and we need to remember them all." #Bahrain pic.twitter.com/b7d5Qe4DJq — ECDHR (@ECDHRbxl) March 11, 2021

وتساءل النائب دومينيك ديفيزا من إسبانيا “لماذا لم ندرج مسألة حقوق الإنسان في اتفاقية التعاون الأخيرة مع البحرين؟ لماذا لا نستخدم نظام عقوبات حقوق الإنسان ضد من تثبت إدانته بانتهاكها في البحرين؟”.

"Why have we not included #HumanRights in our recent Cooperation Agreement with #Bahrain? Why can we not use the new #HumanRightsSanctionsRegime against those guilty of human rights abuses in Bahrain?" @DomenecD demanded during the #PlenaryDebate 👏 pic.twitter.com/ZBPhlztQJw — ECDHR (@ECDHRbxl) March 11, 2021

ومما جاء في مشروع القرار البرلمان الأوربي “قلق البرلمان العميق من أن السلطات البحرينية، بعد مرور عشر سنوات على انتفاضة الربيع العربي، وبدعم عسكري من المملكة العربية السعودية، تستمر حالة حقوق الإنسان في البلاد في التدهور، بما في ذلك تطبيق عقوبة الإعدام والاعتقالات التعسفية، مقاضاة ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، وإنكار الحقوق المدنية والسياسية وحريات تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير”.