قرار برفع سرية أرشيف الحرب.. ناشط فرنسي: شعب الجزائر ينتظر اعتذار باريس منذ عقود (فيديو)

سجلت الصحافة الجزائرية الأربعاء مواقف متباينة حيال قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تسهيل الاطلاع على الأرشيف السري للحرب على الجزائر (1954-1962) ضمن ملف مصالحة الذاكرة بين البلدين.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قرر يوم الثلاثاء، تسهيل الوصول إلى محتويات الأرشيف السري التي يزيد عمرها عن 50 عاما، وخاصة تلك المتعلقة بالحرب الجزائرية، عملًا بما أوصى به المؤرخ بنيامين ستورا.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن الرئيس “اتخذ قرار السماح لدوائر المحفوظات بالمضي قدما -بدءًا من الأربعاء- ورفع السرية عن وثائق مشمولة بسرية الدفاع الوطني حتى ملفات عام 1970 ضمنًا”.

وقال جمال أبينة الكاتب والناشط الفرنسي من أصول جزائرية والذي عمل كثيرًا لرفع السرية عن هذه الوثائق، إن الشعب الجزائري كله كان ينتظر الاعتذار من فرنسا بسبب ما سببته للجزائريين.

وأضاف في مداخلة مع الجزيرة مباشر، إن الجزائريين كانوا ينتظرون اعتذارا فرنسيًا منذ زمن طويل وذلك تعليقًا قرار الرئيس الفرنسي ماكرون برفع السرية عن أرشيف حقبة استعمار في الجزائر.

وقال إن أكثر من مليون جزائري قتلوا في الحرب الفرنسية على الجزائر، وأشار إلى أن ماكرون يحاول تلافي الوقت الضائع منذ أكثر من 60 عامًا.

وأشار إلى أن فرنسا ارتكبت الفظائع في حق الجزائريين من قتل بأسلحة محرمة واعتداءات على النساء، وقال إنه عمل في هذا الملف مع ابن المناضل الجزائري “علي بو منجل” الذي اعترفت فرنسا أخيرًا بأنه قتل على يدي جيشها ولم ينتحر كما زعموا من قبل.

وبيّن الناشط الفرنسي ما قال إنها فظائع ارتكبتها فرنسا في حق الجزائريين من قتل في غرف الغاز بطريقة وحشية، مشيرًا إلى أن ارتكاب تلك الفظائع يستلزم الاعتراف بها والاعتذار عنها.

وقال جمال أبينة إن ذاكرة تلك الحقبة ذاكرة مؤلمة للجزائريين بسبب ما ارتكب فيها من فظائع، مشيرًا إلى أن والده حدثه عن تلك الحقبة بالتفصيل.

وأشار إلى أن تقرير ستورا كان مهمًا، وأن الجزائريين يريدون الكشف عن الحقبة الاستعمارية وعن أعمال الإبادة واستخدام قنابل النابالم من قبل فرنسا، في وقت لا يريد الفرنسيون الاعتراف بذلك وبأنهم استخدموا أسلحة ممنوعة ضد الجزائريين.

وفي رده على سؤال بخصوص الأسباب التي دعت الرئيس الفرنسي إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة، قال إن ماكرون اتخذ الخطوة لأسباب تتعلق باستحقاقات الانتخابات القادمة. وأكدأن ماكرون هو الوحيد الذي اتخذ مثل هذه الخطوة المتقدمة تجاه الجزائر.

#Access to #classified_archives dating from over 50 years ago, #very_positive"" signhttps://t.co/Ffb6oLOVCu pic.twitter.com/HFlslj57nc

— ALGÉRIE PRESSE SERVICE | وكالة الأنباء الجزائرية (@APS_Algerie) March 10, 2021