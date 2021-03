3 نساء يعتدين على سائق سيارة طلب منهن ارتداء الكمامات (فيديو)

وثقت إحدى كاميرات المراقبة الداخلية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية اعتداء 3 نساء على سائق سيارة (أوبر)، وذلك بعدما طلب منهن ارتداء الكمامات أو النزول من السيارة.

وأظهر المقطع المصور حالات متقدمة من انفعال النساء الثلاث والاعتداء اللفظي على سائق السيارة الذي ينتمي لأصول أسيوية ونعته بألفاض قدحية، كما اعتدت عليه إحداهن بالضرب وانتزعت كمامته وهاتفه، وهو ما أدى إلى التراشق اللفظي بينهما.

وحاولت إحداهن السعال في السيارة، فيما أقدمت أخرى على رش رذاذ يشتبه بأنه رذاذ الفلفل، ضمن محاولاتهن لاستفزاز السائق.

من جانبها، نشرت إحداهن عبر حسابها على إنستغرام مقاطع فيديو أخرى وثقتها أثناء رحلتهم مع السائق، مشيرة إلى أنه أراد الشهرة فقط عن طريق مقطع غير مكتمل.

وأكدت أنه لم يسمح لهن بالنزول من العربة وانتظار سيارة أخرى من أوبر، موضحة أنه لا يستحق هذا الدعم الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

This behavior is completely unacceptable and goes against our Community Guidelines. Our team has investigated this situation and removed the Rider's access to the Uber platform.

وعلّق حساب الدعم الفني لشركة أوبر في تغريدة له عبر تويتر: “هذا السلوك غير مقبول تمامًا ويتعارض مع إرشادات المجتمع الخاصة بنا. لقد حقق فريقنا في هذا الموقف ومنع وصول النساء الثلاث من منصة أوبر”.

UPDATE: Subhakar shared these images with me detailing how Uber offered him $20 to clean his car after one of the riders, according to SFPD sprayed what is believed to be pepper spray in his car.

Uber then offered him $40. In the end he was given $120 for his ordeal. pic.twitter.com/iEHaf9aYTD

— Dion Lim (@DionLimTV) March 9, 2021