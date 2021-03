لأول مرة منذ عقد.. وزير المخابرات الإسرائيلي يلتقي قادة استخبارات مصريين بشرم الشيخ

أعلن وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين أنه ترأس وفدا إسرائيليا رفيع المستوى اجتمع بمسؤولي استخبارات مصريين في مدينة شرم الشيخ للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، أمس الثلاثاء.

ونشر كوهين صورة له وهو يصافح نائب رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء ناصر فهمي في تغريدة على تويتر وكتب “نصنع التاريخ: تحويل العلاقات مع مصر إلى سلام دافئ”.

وأضاف “أنا فخور بتمثيل البلاد وبقيادة وفد إسرائيلي رسمي إلى شرم الشيخ لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات!”.

وتابع “التقيت خلال الزيارة بمسؤولين أمنيين مصريين كبار لتعزيز التعاون الأمني ​​والاقتصادي، وستظهر الثمار قريبا. هكذا يبدو السلام قويا!”.

ونشر مراسل هيئة البث الإسرائيلي الرسمية عدة صور من الزيارة وقال في تغريدة إن الزيارة (النادرة) تضمنت 20 إسرائيليًا من قطاع الأعمال لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

A rare Israeli delegation in Egypt: Israeli Intelligence minister @elicoh1 led an Israeli delegation to Egypt, including 20 Israelis from the buisness sector, to boost economic co-op between Israel an Egypt pic.twitter.com/PFabk2mRA3

وقالت هيئة البث الإسرائيلي إن إيلى كوهين اجتمع، أمس، في شرم الشيخ مع نائب رئيس المخابرات المصرية اللواء ناصر فهمي وبحث معه قضايا أمنية واستخباراتية مشتركة.

وأضافت أن الجانبان بحثا “محاربة الإرهاب خاصة في شبه جزيرة سيناء وتأمين حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر”.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، أكد اللواء ناصر فهمي أن مصر معنية بدفع التعاون مع إسرائيل في جميع المجالات إلى الأمام وأنها ستعمل على تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية والمجالات الأخرى مع إسرائيل.

ونشر أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صورة لاجتماع الوفدين في تغريدة وكتب “وزير الاستخبارات كوهين ترأس وفدًا ضم مديري أكبر الشركات الإسرائيلية (وهو الأكبر من نوعه منذ 20 عامًا) إلى شرم الشيخ، حيث اجتمع مع مسؤولين مصريين كبار وبحث توسيع رقعة التجارة بين البلدين والتعاون في الزراعة والمياه والكهرباء والسياحة. من المتوقع وصول حجم التجارة إلى مليار دولار سنويا”.

Intelligence minister Cohen led a senior business delegation to Egypt, the largest of its kind in 20 years, in order to expand trade & cooperation in agriculture, water, electricity & tourism. By 2022, we expect that the bilateal trade will reach at least 1 billion $ annually. pic.twitter.com/hgPnyeuKdX

— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) March 10, 2021