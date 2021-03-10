إعلام إسرئيلي: نتنياهو يزور الإمارات غدا ويلتقي محمد بن زايد

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيقوم، غدًا الخميس، بزيارة رسمية للإمارات هي الأولى من نوعها بعد توقيع البلدين اتفاقية تطبيع العلاقات بينهما العام الماضي.

ورفض مسؤول في مكتب رئيس الوزراء التعليق على تقارير الإذاعة العامة الإسرائيلية وصحيفة هآرتس بشأن أهداف هذه الزيارة، لكنها برأي المتابعين الإسرائيليين تمثل فرصة ذهبية لنتنياهو لإبراز العلاقات الجديدة مع الدولة الخليجية قبل أيام من انتخابات إسرائيلية تتقارب فيها بشدة فرص المتنافسين.

وفيما لم يصدر بعد تأكيد رسمي من مكتب نتنياهو أو من الإمارات بشأن الزيارة، ذكرت التقارير الإسرائيلية أن نتنياهو سيجري محادثات مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مطارأبو ظبي وسيعود إلى إسرائيل في اليوم نفسه لإجراء محادثات حول اللقاح المضاد لفيروس كورونا مع رئيس الوزراء المجري فيكتورأوربان.

سياح إسرائيليون في الإمارات بعد اتفاق التطبيع (مواقع التواصل)

وسيخوض نتنياهو رابع انتخابات تجريها إسرائيل في عامين مستندًا إلى دوره في برنامج التطعيم السريع للوقاية من كوفيد-19 في البلاد، إلى جانب إقامة علاقات جديدة في منطقة الخليج محورًا لحملته الانتخابية في المنافسة التي تشهد استقطابا سياسيا.

ودعا نتنياهو الناخبين خلال مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى التصويت له مرة أخرى ليفوز في الانتخابات المقررة، يوم 23 مارس/آذار المقبل، حتى يتمكن من تحقيق “المزيد من اتفاقات السلام” في المنطقة مع ضمان “عدم امتلاك إيران أسلحة نووية”.

ولم يتضح بعد ما إذا كان نتنياهو سيتوجه إلى البحرين مثلما كان يعتزم خلال رحلة للخليج كانت مقررة في فبراير/شباط الماضي، لكنها تأجلت بسبب أزمة جائحة كورونا.

وكانت الإمارات قد وقعت، في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل برعاية أمريكية، وبذلك تكون ثالث دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل بعد مصر (1979) والأردن (1994)، ولحقت بها كل من البحرين والمغرب والسودان.