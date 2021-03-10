البث الحي
الأخبار

إعلام إسرئيلي: نتنياهو يزور الإمارات غدا ويلتقي محمد بن زايد

نتنياهو يعتمد نتائج التطبيع ومواجهة فيروس كورنا لاقناع الناخبين بالتصويت له (رويترز)
نتنياهو يعتمد نتائج التطبيع ومواجهة فيروس كورنا لاقناع الناخبين بالتصويت له (رويترز)
10/3/2021-|آخر تحديث: 10/3/202109:52 PM (مكة المكرمة)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيقوم، غدًا الخميس، بزيارة رسمية للإمارات هي الأولى من نوعها بعد توقيع البلدين اتفاقية تطبيع العلاقات بينهما العام الماضي.

ورفض مسؤول في مكتب رئيس الوزراء التعليق على تقارير الإذاعة العامة الإسرائيلية وصحيفة هآرتس بشأن أهداف هذه الزيارة، لكنها برأي المتابعين الإسرائيليين تمثل فرصة ذهبية لنتنياهو لإبراز العلاقات الجديدة مع الدولة الخليجية قبل أيام من انتخابات إسرائيلية تتقارب فيها بشدة فرص المتنافسين. 

وفيما لم يصدر بعد تأكيد رسمي من مكتب نتنياهو أو من الإمارات بشأن الزيارة، ذكرت التقارير الإسرائيلية أن نتنياهو سيجري محادثات مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مطارأبو ظبي وسيعود إلى إسرائيل في اليوم نفسه لإجراء محادثات حول اللقاح المضاد لفيروس كورونا مع رئيس الوزراء المجري فيكتورأوربان.

سياح إسرائيليون في الإمارات بعد اتفاق التطبيع (مواقع التواصل)

وسيخوض نتنياهو رابع انتخابات تجريها إسرائيل في عامين مستندًا إلى دوره في برنامج التطعيم السريع للوقاية من كوفيد-19 في البلاد، إلى جانب إقامة علاقات جديدة في منطقة الخليج محورًا لحملته الانتخابية في المنافسة التي تشهد استقطابا سياسيا.

ودعا نتنياهو الناخبين خلال مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى التصويت له مرة أخرى ليفوز في الانتخابات المقررة، يوم 23 مارس/آذار المقبل، حتى يتمكن من تحقيق “المزيد من اتفاقات السلام” في المنطقة مع ضمان “عدم امتلاك إيران أسلحة  نووية”.

ولم يتضح بعد ما إذا كان نتنياهو سيتوجه إلى البحرين مثلما كان يعتزم خلال رحلة للخليج كانت مقررة في فبراير/شباط الماضي، لكنها تأجلت بسبب أزمة جائحة كورونا.

وكانت الإمارات قد وقعت، في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل برعاية أمريكية، وبذلك تكون ثالث دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل بعد مصر (1979) والأردن (1994)، ولحقت بها كل من البحرين والمغرب والسودان.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

عبد الله الأشعل للجزيرة مباشر: مصر ليست عدوة لتركيا ولن تكون (فيديو)

(الجزيرة مباشر)

رايتس ووتش: شرطة البحرين عذبت أطفالا معتقلين وهددتهم بالاغتصاب

سيد حسن أحمد أمين (16 عاما) أحد الأطفال المعتقلين الذين تتم محاكتهم في البحرين (هيومن رايتس ووتش)

شاهد: الاحتلال يعتقل 5 أطفال فلسطينيين جنوب الخليل

أحد الأطفال في قبضة الاحتلال (تويتر)

3 نساء يعتدين على سائق سيارة طلب منهن ارتداء الكمامات (فيديو)

تكرار حالات الاعتداء على سائقي سيارت أوبر في الشوراع الأمريكية (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

قادة الكنيسة في فرنسا يحذرون من مخاطر قانون يستهدف “الإسلام السياسي”

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (غيتي)

بالأسماء.. الجريدة الرسمية بمصر تنشر قرارات إدراج 52 شخصا على قوائم الإرهاب

دار القضاء العالي بالقاهرة (مواقع التواصل)

في جلسة عبر زووم.. القبض على المتهم لوجوده مع المدعية في نفس المكان (فيديو)

تفاجأ القاضي بوجود المدعية والمدعى عليه في نفس المكان (يوتيوب)

بريطانيا.. قصر باكنغهام يخرج أخيرا عن صمته ويرد على تصريحات هاري وميغان

ملكة بريطانيا مع الأمير هاري وزوجته ميغان (رويترز أرشيف)