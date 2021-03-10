“الجزيرة مباشر” ترصد سيطرة الجيش اليمني على جبهة الكدحة بعد معارك مع الحوثيين (فيديو)

سيطر الجيش الوطني التابع للحكومة لليمنية على منطقة (الكدحة) -بالقرب من جبهة الساحل الغربي في محافظة تعز- بشكل كامل واستولى على عدد من الآليات العسكرية بعد معارك مع الحوثيين.

وميدانيًا من جبهة الكدحة، قال قائد اللواء 35 مدرع بالجيش الوطني اليمني العميد عبد الرحمن الشمساني في حديث لـ”الجزيرة مباشر” إنه تم تطهير المنطقة بالكامل من الحوثيين.

وأوضح الشمساني أن الجيش الوطني سيطر على منطقة الكدحة بالكامل وغنم عددًا من الآليات العسكرية بعد معارك مع الحوثيين وتم أسر العديد منهم.

وعن آخر التطورات في الميدانية قال إنه تبقى بعض الجيوب للحوثيين وسيتم تطهيرها خلال الأيام القادمة موضحًا أن قوات الشرعية تتقدم في المنطقة.

قائد اللواء 35 مدرع بالجيش الوطني اليمني العميد عبدالرحمن الشمساني يتحدث لـ #الجزيرة_مباشر من جبهة الكدحة غربي #تعز حول آخر التطورات الميدانية #اليمن pic.twitter.com/sJSGhGHB6u — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 10, 2021

وكان الجيش الوطني التابع للحكومة اليمنية قد سيطر على مناطق استراتيجية جديدة في منطقة المثلث الجنوبي الذي يجمع مديريات المعافر وجبل حمشي ومقبنة غربي تعز.

وقال القائد بالجيش اليمني اللواء حمود الأصبحي للجزيرة مباشر، إن الجيش يتقدم في أكثر من منطقة، وأوضح أن الساعات القادمة قد تشهد تقدمًا آخر بعد السيطرة على مصادر النيران من جهة الحوثيين.

وقال مدير مديرية مقبنة حميد الخليدي لـ”لجزيرة مباشر” إن الجيش الوطني تقدم عبر عدة خطوط وسيطر على عدد من القرى، منها قرية قشعة وما حولها ومنطقة المطاحن ومرتفع القشعة.

وتستمر عمليات تبادل إطلاق النار مع الحوثيين في محاولات لاستمرار التقدم للجيش الوطني للسيطرة على منطقة الطوير جنوب غربب مدينة تعز.

ويسعى الجيش الوطني للتقدم للسيطرة على الجبال المطلة على مدينة البرح وقطع طرق إمداد الحوثيين.

وبدأ الجيش الوطني قبل أيام حملة عسكرية جنوب غرب تعز وتمكن خلالها من السيطرة على الريف الغربي لمديرية جبل حمشي لخلق واقع جديد والتخفيف عن جبهة مأرب التي يسعى الحوثيون للسيطرة عليها.