شاهد: الاحتلال يعتقل 5 أطفال فلسطينيين جنوب الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 5 أطفال فلسطينيين جنوب الخليل بالضفة الغربية خلال جمعهم نبات “العكوب” البري.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء عن مصادر محلية أن أعمار الأطفال الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال تتراوح بين 7 و11 عامًا، كما أن من بينهم ثلاثة أشقاء.

وذكرت أن الأطفال هم زياد وعمر وصقر جبر حميدات وياسين جبرين حميدات وجبر محمد حميدات.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتادت الأطفال إلى إحدى المستوطنات القريبة.