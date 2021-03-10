تقرير يكشف مفاجأة: دولة عربية الأولى عالميا في سرعة إنترنت الهاتف

احتلت دولة قطر المرتبة الأولى عالميًا من حيث سرعات الاتصال بالإنترنت عبر الهاتف المحمول، إذ بلغ متوسط سرعة التنزيل في عبر الهاتف 178.01 ميغابايت في الثانية، وفقًا لتقرير “الحالة العالمية للرقمية 2021” الصادر عن منظمة هوتسويت.

واحتلت قطر المرتبة الأولى عالميًا كذلك في معدل استخدام الإنترنت بين إجمالي عدد السكان بنسبة وصلت إلى 99% بحسب التقرير نفسه، مشتركة في تلك الصدارة مع دول أخرى هي البحرين وأيسلندا والكويت والنرويج والإمارات.

#قطر تحتل المركز الأول عالمياً في سرعة الاتصال بإنترنت الهاتف الجوال، وذلك بحسب تقرير "الحالة الرقمية في العالم 2021"، الصادر عن @hootsuite

للاطلاع على التقرير: https://t.co/8464mjJnXG #هيئة_تنظيم_الاتصالات pic.twitter.com/Il6stm3hDN — هيئة تنظيم الاتصالات 🇶🇦 (@CRAqatar) March 8, 2021

وبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في قطر مليونين و876 ألف شخص في يناير/كانون الثاني الماضي، كما أن قطر بها مليونان و830 ألف مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي، وزاد عدد مستخدمي شبكات المحمول في قطر إلى 4 ملايين و67 ألف مستخدم أي بنسبة 160.6% وفق التقرير.

يذكر أن منظمة هوتسويت هي منظمة عالمية متخصصة في إدارة وسائل التواصل الاجتماعي وإحصاءات الإنترنت والهاتف المحمول. وتصدر المنظمة تقريرًا سنويًا لرصد الأوضاع الرقمية ومستويات انتشار الأدوات المختلفة لتكنولوجيا الاتصالات الحديثة في جميع دول العالم.