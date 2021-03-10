بين الرعب والموت.. هكذا يعبر الأطفال هذا النهر يوميا للوصول إلى المدرسة (فيديو)

يقوم تلاميذ قرية لاتورباي في جنوب كولومبيا برحلة خطيرة يومية داخل عربة تلفريك محلية الصنع للوصول إلى مدرستهم على الجانب الآخر من نهر بودوكيرو الواقع بمنتصف القرية.

ويظهر مقطع فيديو لوكالة رابتلي أطفالًا وهم يقومون بالرحلة عبر النهر في عربة صغيرة مثبتة بحبل فوق مياه النهر، كما يستخدم أهل القرية كلهم هذه الوسيلة غير الآمنة أيضًا للوصول إلى المستشفى أو لبيع منتجاتهم.

أطفال يخاطرون بحياتهم للوصول إلى مدرستهم !

من خلال عبور النهر في عربة #تلفريك محلية الصنع للوصول

📍كولومبيا pic.twitter.com/YEer13pgo1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 10, 2021

وأُجبِر الأهالي هناك على استخدام هذا التلفريك محلي الصنع لعبور النهر منذ أن ضرب فيضان قوي جسرًا قبل عامين.

وقال أحد التلاميذ ويدعى جاير كابالانو لوكالة رابتلي إن بعض زملائه في الفصل سقطوا في النهر بعد أن انقلبت بهم العربة.

وذكرت الوكالة أيضًا أن جيني ليون، وهي امرأة حامل في شهرها السادس، تُجبر على القيام بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر بانتظام لإجراء فحوصات طبية شهرية.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، تصبح وسيلة النقل هذه أكثر خطورة بكثير عندما يرتفع منسوب المياه في النهر.