فيديو جديد لزارع القنابل قرب الكونغرس وقرار بتمديد بقاء الحرس الوطني في واشنطن

نشر مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (إف بي آي) لقطات جديدة لرجل يشتبه بأنه زرع قنابل في واشنطن قبل أكثر من شهرين بينما وافق البنتاغون على طلب إبقاء نحو ألفي و300 جندي من الحرس الوطني لحماية الكونغرس.

ونشر مكتب الـ (إف بي آي) أمس الثلاثاء اللقطات لرجل يشتبه بأنه زرع قنابل يدوية الصنع في واشنطن في الخامس من يناير/كانون الثاني عشية اقتحام مبنى الكونغرس (الكابيتول)، على أمل جمع معلومات تفضي إلى التعرّف عليه.

ويظهر الفيديو الذي تم نشره مشاهد للمشتبه به التقطتها كاميرات المراقبة في عدد من أحياء العاصمة الأمريكية، وبدا الرجل مرتديًا سروالًا أسود لكن وجهه غير واضح، إذ كان يضع غطاء رأس وكمامة ونظارات شمسية كما كان يضع قفازات ويحمل حقيبة بيده.

وسبق لمكتب التحقيقات الفدرالي أن نشر صورًا للمشتبه به، بيّنت خصوصًا الحذاء الرياضي الذي كان ينتعله، وعرض مكافأة قدرها 100 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى توقيفه.

ويشتبه بأن الرجل زرع قنابل يدوية الصنع قرب مراكز للحزبين الجمهوري والديمقراطي على مقربة من مقرّ الكونغرس، ولم تنفجر القنابل، وربما اقتصر الهدف منها على إبعاد شرطة الكونغرس قبيل الاقتحام.

وقال نائب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي ستيفن دانتوونو “نعتقد أن أحدًا في مكان ما يملك معلومات لم يدرك إلى حدّ الآن أهميتها”.

The #FBI and @ATFWashington are offering a $100,000 reward for information leading to this person's identification. Previously released photos show the individual wearing a face mask, a gray hoodie, and black and gray Nike Air Max Speed Turf shoes with a yellow logo. @FBIWFO pic.twitter.com/8JYR79v7wX

