ترك طفليه رضيعين عندما اختطفه الاحتلال.. ماذا فعلت زوجة أسير طيلة 20 عاما؟ (فيديو)

قالت زوجة الأسير الفلسطيني مجد بربر المعتقل منذ 21 عاما في سجون الاحتلال الإسرائيلي والمقرر الإفراج عنه نهاية الشهر الجاري، إنهم ومنذ عشرين عاما ينتظرون خروجه بعد رحلة معاناة كبيرة لهم وله داخل المعتقل.

وقالت للجزيرة مباشر إن الجميع، والدته ووالده وأهله وأحبابه جميعا في انتظار خروج زوجها المعتقل منذ أكثر من عقدين داخل سجون الاحتلال خلال مظاهرة ليوم الأرض.

وأوضحت فاطمة أنه تم اعتقال زوجها مجد، وكانت في بادئ الأمر تظن أن ذلك سيكون لمدة أيام فقط إذ اعتقل بربر خلال المظاهرة، لكن اتضح أن الاحتلال اعتقله بتهمة كبيرة وحكم عليه بالسجن 20 عامًا.

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كان عمرها بضعة أيام عندما اعتقل والدها واليوم تبلغ من العمر ١٩ عاما..

قوات الاحتلال تعتدي على زينة بربر بِنْت الأسير المقدسي مجد بربر بوحشية وتعتقلها أثناء وقفة احتجاجية في شارع صلاح الدين بالقدس احتجاجا على تصفية الشهيد إياد الحلاق من ذوي الإحتياجات الخاصة pic.twitter.com/fU3JQ4EoIN — قناة الأقصى الفضائية (@AqsaTVChannel) June 9, 2020

كان عمر ابنتها زينة 15 يوما فقط وعمر ابنها منتصر نحو عام ونصف العام، عندما اعتقل زوجها ما جعلها تتحمل المسؤولية الكاملة عن تربية وتعليم ولديها والصعوبات المصاحبة لذلك وسط غياب الأب.

وسردت المعاناة التي وجدتها خلال وجود زوجها في السجن طوال هذه المدة وتربية طفلين صغيرين حتى بلغا مرحلة الشباب والدخول في المرحلة الجامعية.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم الثلاثاء، 3 ناشطات مقدسيّات خلال مشاركتهنّ في وقفة منددة بإعدام الشهيد إياد الحلّاق، من بينهنّ الطالبة في جامعة بيرزيت، زينة مجد بربر، وهي ابنة الأسير مجد بربر، المعتقل في سجون الاحتلال منذ أكثر من 19 عامًا. المصدر: وكالة وفا pic.twitter.com/2a5iNaLPvr — أسرى فلسطين (@PalPrisoners) June 9, 2020

وثمّنت فاطمة الدعم الذي وجدته من الأهل والصديقات حتى استطاعت تجاوز المرحلة الصعبة التي عاشتها بوجود زوجها داخل السجون الإسرائيلية، والقلق الذي كان ينتابها في ظل الظروف غير المواتية في معتقلات الاحتلال.

واختطف مجد من قبل الاحتلال في ذكرى يوم الأرض يوم الثلاثين من مارس/آذار 2001 ولم يكن مضى على ولادة ابنته زينة سوى 15 يومًا، وبعد مضي عام على اعتقاله، حُكم عليه بالسجن الفعلي لمدة عشرين عامًا.