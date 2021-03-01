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“نجيب منين”.. ساويرس يشعل منصات التواصل بـ “قرار تغيير اسمه”

الملياردير ورجل الأعمال المصري المعروف نجيب ساويرس (مواقع التواصل)
الملياردير ورجل الأعمال المصري المعروف نجيب ساويرس (مواقع التواصل)
1/3/2021-|آخر تحديث: 1/3/202103:39 PM (مكة المكرمة)

أثار الملياردير ورجل الأعمال المصري نجيب ساويرس تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل، بعدما كتب تغريدة -على سبيل المزحة- قرر فيها تغيير اسمه كاشفًا عن السبب.

وغرد ساويرس عبر تويتر أمس ممازحًا “أنا قررت أغير أسمى من نجيب ساويرس لـ (نجيب منين) علشان أخلص من النق (يقصد الحسد) حكم أنا بخاف من العين”، ليفجر موجة من التعليقات الساخرة من قبل الناشطين.

وتستحوذ عائلة ساويرس على نصيب الأسد بين الأثرياء المصريين بقيادة ناصف ساويرس كأغنى ملياردير عربي، وفق آخر إعداد من قائمة فوربس لمليارديرات العالم.

وارتفعت ثروة ناصف في مارس/آذار 2020 بنحو 3.5 مليار دولار لتصل إلى 8.5 مليار دولار، بينما أضاف شقيقه نجيب 200 مليون دولار لثروته التي باتت تبلغ 3.2 مليار دولار.

وكان الاستثمار في الذهب بالإضافة إلى قطاع الاتصالات، مفتاح صعود ثروة نجيب ساويرس، وهو يترأس مجموعة أوراسكوم للاتصالات والتكنولوجيا.

وعلق الفنان محمد هنيدي على تغريدة سا ويرس بالقول “الله عـ الأخبار الحلوة دي بقى، وزع على كل واحد يعمل لايك على الريبلاي ده ألفين دولار احتفالًا بالاسم”.

كما علق حساب الخليل الكوميدي بتساؤل “يا تري نجيب محفوظ وألا نجيب ساويرس؟”، بينما كانا أغلب التعليقات تشير إلى أن “النق والحسد” لن يجدي مع ملياراته وحسابته التي تفوق ميزانية بنوك ودول، وفق وصف المغردين.

فكتب أحدهم “ما لو قولتلنا (نجيب منين) هنقولك من حسابك البنكي يا بشمهندس ومش هتخلص”، وعلق آخر “لا حضرتك اطمن أنت أساسًا لو النق كان نفع معك مكانش ده بقي حالك”.

وغرد ثالث “ماتخفش أنت اللي عندك معدي البنك الدولي مش هيحوء القر فيه”، ورد رابع “دا أنت ميزانية دولة لوحدك قال تجيب منين قال”، وغرد آخر “هنجيب منين فعلا ما أنت واخد كل حاجة”.

وكتب أحد المغردين “يا نجيب بيه مفيش رجل أعمال بيخاف من النق لأن شغله كله بيعتمد على المجازفة ولو كنت حضرتك بتخاف مثلا مش هتاخد منطقه الأهرامات حق انتفاع خمس سنين بـ 5 مليارات دولار”.

وغرد آخر “لما انت بتقول نجيب منين احنا نقول إيه، نشحت منين ولا نموت منين؟”، وقال أحد المعلقين “افتكرنا بمليون جنيه”، وكتب آخر “أنا برده هغير اسمي من أحمد عبد الوهاب لـ أحمد هيبيع الدولاب”.

وطالبه أحدهم “حضرتك متغيروش لـ نجيب منين! غيروه لمش عارفين نودي فلوسنا فين”، وغرد آخر “نجيب منين وأنت واخد كل حاجة”، ونصحه ثالث بوضع “خرزة زرقاء في البوست”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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