“نجيب منين”.. ساويرس يشعل منصات التواصل بـ “قرار تغيير اسمه”

أثار الملياردير ورجل الأعمال المصري نجيب ساويرس تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل، بعدما كتب تغريدة -على سبيل المزحة- قرر فيها تغيير اسمه كاشفًا عن السبب.

وغرد ساويرس عبر تويتر أمس ممازحًا “أنا قررت أغير أسمى من نجيب ساويرس لـ (نجيب منين) علشان أخلص من النق (يقصد الحسد) حكم أنا بخاف من العين”، ليفجر موجة من التعليقات الساخرة من قبل الناشطين.

انا قررت أغير أسمى من نجيب ساويرس … ل " نجيب منين " علشان اخلص من النق حكم انا بخاف من العين … 😂 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) February 28, 2021

وتستحوذ عائلة ساويرس على نصيب الأسد بين الأثرياء المصريين بقيادة ناصف ساويرس كأغنى ملياردير عربي، وفق آخر إعداد من قائمة فوربس لمليارديرات العالم.

وارتفعت ثروة ناصف في مارس/آذار 2020 بنحو 3.5 مليار دولار لتصل إلى 8.5 مليار دولار، بينما أضاف شقيقه نجيب 200 مليون دولار لثروته التي باتت تبلغ 3.2 مليار دولار.

نجيب منين و انت واخد كل حاجه أأأأ😂😂 pic.twitter.com/whibZnDRNm — Mohamed Elghandour (@Elghandour687) March 1, 2021

وكان الاستثمار في الذهب بالإضافة إلى قطاع الاتصالات، مفتاح صعود ثروة نجيب ساويرس، وهو يترأس مجموعة أوراسكوم للاتصالات والتكنولوجيا.

وعلق الفنان محمد هنيدي على تغريدة سا ويرس بالقول “الله عـ الأخبار الحلوة دي بقى، وزع على كل واحد يعمل لايك على الريبلاي ده ألفين دولار احتفالًا بالاسم”.

الله ع الاخبار الحلوة دي بقى ، وزع على كل واحد يعمل لايك على الريبلاي ده الفين دولار احتفالا بالاسم — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) February 28, 2021

كما علق حساب الخليل الكوميدي بتساؤل “يا تري نجيب محفوظ وألا نجيب ساويرس؟”، بينما كانا أغلب التعليقات تشير إلى أن “النق والحسد” لن يجدي مع ملياراته وحسابته التي تفوق ميزانية بنوك ودول، وفق وصف المغردين.

يا تري نجيب محفوظ ولا نجيب ساويرس هههه تن تررارن تن تن — الخليل كوميدي (@elkhalilcomedy) March 1, 2021

فكتب أحدهم “ما لو قولتلنا (نجيب منين) هنقولك من حسابك البنكي يا بشمهندس ومش هتخلص”، وعلق آخر “لا حضرتك اطمن أنت أساسًا لو النق كان نفع معك مكانش ده بقي حالك”.

ما لو قولتلنا "نجيب منين" هنقولك من حسابك البنكي يا بشمهندس و مش هتخلص — المْمْلَكَة 🇮🇹 (@MamlakaOfficial) February 28, 2021

وغرد ثالث “ماتخفش أنت اللي عندك معدي البنك الدولي مش هيحوء القر فيه”، ورد رابع “دا أنت ميزانية دولة لوحدك قال تجيب منين قال”، وغرد آخر “هنجيب منين فعلا ما أنت واخد كل حاجة”.

لا حضرتك إطمن انت أساساً لو النق كان نفع معك مكانش ده بقي حالك😂😂😂 — جيهان النحاس (@gehanalnahas) February 28, 2021

وكتب أحد المغردين “يا نجيب بيه مفيش رجل أعمال بيخاف من النق لأن شغله كله بيعتمد على المجازفة ولو كنت حضرتك بتخاف مثلا مش هتاخد منطقه الأهرامات حق انتفاع خمس سنين بـ 5 مليارات دولار”.

ماتخفش انت اللي عندك معدي البنك الدولي مش هيحوء القر فيه 🤝😂😂😂 — 🇪🇬ــويRadwaرضــ🥉🦅 (@RadwaRody88) February 28, 2021

وغرد آخر “لما انت بتقول نجيب منين احنا نقول إيه، نشحت منين ولا نموت منين؟”، وقال أحد المعلقين “افتكرنا بمليون جنيه”، وكتب آخر “أنا برده هغير اسمي من أحمد عبد الوهاب لـ أحمد هيبيع الدولاب”.

يانجيب بيه مفيش رجل أعمال بيخاف من النق لان شغله كله بيعتمد على المجازفه ولو كنت حضرتك بتخاف مثلا مش هتاخد منطقه الأهرامات حق انتفاع خمس سنين ب ٥ مليار دولار (خليها على الله) — omar hamed (@omarham15195354) February 28, 2021

وطالبه أحدهم “حضرتك متغيروش لـ نجيب منين! غيروه لمش عارفين نودي فلوسنا فين”، وغرد آخر “نجيب منين وأنت واخد كل حاجة”، ونصحه ثالث بوضع “خرزة زرقاء في البوست”.

و انا برده هغير اسمي من أحمد عبد الوهاب ل أحمد هيبيع الدولاب .. يا راجل بلا نيلة بقى بصوت عادل امام ..😂 pic.twitter.com/T6A2zFAO9H — 🔥Ðг. Дիოεժ🖤իσσხձ🔥.. (@huooba) February 28, 2021

دانت ميزانية دوله لوحدك

قال تجيب منين قال 😂😂😂 — عطر عتيق🇪🇬❤ (@deena_mohamed80) February 28, 2021

ده لو المية مليون مصري قعدوا ينقوا مش هيخلصوا فلوسك يا جاحد pic.twitter.com/npTCCPF7cK — Abdo-Alaraby (@Abdoelaraby8) February 28, 2021

نجيب من البنك واضحة 😂😂 pic.twitter.com/E6h9E0Zb6J — Dr AHMED. M. SHAMS 🇪🇬 (@medusacomeg) February 28, 2021

لما انت بتقول نجيب منين احنا نقول إيه

نشحت منين ولا نموت منين — braa (@2008boraa) March 1, 2021

ده لو الشعب كلو فضل ياكل في فلوسك مش هتخلص pic.twitter.com/sfPJF7LBVr — مصريه انا (@HamdiGigig) February 28, 2021

حضرتك متغيروش ل نجيب منين ! غيروه لمش عارفين نودي فلوسنا فين — VOLCANO (@Ahmed_Alshaerr) March 1, 2021

حد يقولي نجيب منين pic.twitter.com/ViOd8rNslr — عذرآ-يآبشر-ڪۧڷ-صفآت آڷڪۧلآب-فيڪۧم إلآ وفآئها (@hesham93541468) February 28, 2021

حط خرزة زرقاء جنب اسمك 😅 — بنت سلطح بابا (@imyy38) February 28, 2021

هو انتا فيه عين ولا حسد قاطع معاك ده انتا ولا الحاجه خديجه المغربيه بنفسها ياعم نجيب 😅 pic.twitter.com/WufXxjsFyS — A T E F (@ATEF67327948) March 1, 2021