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مباراة جودو تتحول إلى ساحة قتال بين لاعبين وعشرات المشجعين (فيديو)

لقطة من الفيديو حيث تحولت المباراة إلى ساحة قتال (مواقع التواصل)
لقطة من الفيديو حيث تحولت المباراة إلى ساحة قتال (مواقع التواصل)
1/3/2021-|آخر تحديث: 1/3/202105:09 PM (مكة المكرمة)

تحولت بطولة جودو للناشئين إلى معركة جماعية غير مسبوقة وفوضى شارك فيها المشجعون، حتى إنه لم يكن معروفًا من يضرب من؟

وفي إحدى مباريات البطولة المقامة بمدينة كاسبيسك في داغستان (إحدى الكيانات الفدرالية في روسيا) سادة حالة من الفوضى عندما دخل العديد من المشجعين وكذلك بعض لاعبي الجودو، في معركة داخل القاعة.

ولم يستطع أحد تحديد كيف حدث ذلك بالضبط، لكن مقطع فيديو أظهر العشرات من الأشخاص في القاعة بدأوا في مهاجمة بعضهم بعد تواصل لفظي قصير أعقبه عراكًا وركضًا في المدرجات وصل إلى حصير التاتامي حيث تدور المباراة، وبدا المكان كله ساحة قتال خلال دقائق.

وفي مكان ما في بداية مقطع الفيديو الذي “تم تسريبه” على مواقع التواصل الاجتماعي وحظي بانتشار واسع، يمكنك مشاهدة أحد المتسابقين مرتديًا الكيمونو الأبيض يتبادل الحديث مع شخص من الصف الأول من الجمهور.

بعدها اندلع شجار جاد هناك وانضم إليه عشرات الأشخاص وسرعان ما وجد الآخرون دورهم في هذا العراك الجماعي العنيف الذي استمر لأكثر من 10 دقائق وشارك فيه حوالي 50 شخصًا.

وشوهد اللاعب جودوكاس وهو ينحني عند الحواجز ويلقي اللكمات ثم الركلات على عدد من المشجعين. وتسبب العراك في تعليق الحدث الرياضي.

وما زاد الأمر سوءًا أن وسائل إعلام روسية نقلت عن خبيب ماجوميدوف رئيس اللجنة التأديبية لاتحاد داغستان للجودو قوله، إن جميع المتنافسين الذين شاركوا في هذه الفوضى سيعاقبون وسيتم استبعادهم من البطولة ولن يحصلوا على أي ميداليات بغض النظر عن المركز الذي يحققونه.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية

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