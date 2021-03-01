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صورة صادمة لآثار تعذيب الناشط السوري المعتقل في فرنسا إسلام علوش

علوش عندما كان متحدثا باسم جيش الإسلام (فيسبوك)
علوش عندما كان متحدثا باسم جيش الإسلام (فيسبوك)
1/3/2021

نشرت عائلة الناشط السوري المعتقل في فرنسا مجدي نعمة، الشهير باسم “إسلام علوش”، صورة صادمة تبدو فيها آثار التعذيب على وجهه وعينيه.

وقالت العائلة عبر حسابها على تويتر إنهم حصلوا على الصورة عبر محامي مجدي وتم التقاطها بعد أربعة أيام من تعرضه للتعذيب في محبسه بفرنسا.

وأضافت أن قاضي التحقيق رفض إطلاع المحامي على فيديو عملية الاعتقال الذي يظهر من قاموا بتعذيبه واعتقاله إلى حد كاد أن يفارق فيه الحياة.

وذكرت العائلة أن مجدي اعتقل بعد حصوله على منحة دراسية إلا أنه قبل عودته لتركيا اعتقلته قوة مسلحة بزي مدني.

وأضافت أنه تم تجريد مجدي من ملابسه وتعرض لضرب عنيف وتم خلع أكتافه بتدويرها للأمام بعد تكبيله للخلف بطرق وحشية.

وحملت العائلة الحكومة الفرنسية مسؤولية حياة مجدي وتعهدت بملاحقتها قضائيا.

واعتقلت السلطات الفرنسية مجدي نعمة في يناير/ كانون الثاني 2020 ووجهت له تهم ارتكاب جرائم حرب والتعذيب وذلك على خلفية تقديم منظمات حقوقية سورية وفرنسية شكوى ضده في المحاكم الفرنسية تتهمه بارتكاب جرائم ضد المدنيين في الغوطة الشرقية.

وشغل مجدي سابقا منصب المتحدث الرسمي باسم “جيش الإسلام” حتى 2016، عندما استقال بعد نحو عام من مقتل مؤسسه زهران علوش.

وحصل مجدي على منحة دراسية وسافر إلى مدينة مرسيليا الفرنسية، حيث كان يعمل على دراسة عن “الجماعات المسلحة في سوريا” واعتقل في مرسيليا قبل عودته لتركيا.

المصدر : الجزيرة مباشر

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