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رعاة إسرائيليون يستهدفون سرقة مزارع فلسطينية تحت حماية قوات الاحتلال (فيديو)

1/3/2021

قال المزارع الفلسطيني أبو راغب من قرية دير نظام بقضاء رام الله إن بلدتهم تشهد يوميا حربا من نوع آخر مع الاحتلال، يحاول فيها بعض رعاة  البقر الإسرائيليين استفزاز المزارعين الفلسطينيين ومنعهم من دخول ضيعاتهم الزراعية بشتى الطرق والوسائل”.

وأضاف أبوراغب “رعاة البقر الإسرائيليون يقومون بهذه السلوكات اليومية تحت حماية الشرطة وبذلك بهدف “تهجيرنا من أراضينا حتى يسهل عليهم الاستيلاء عليها”.

وأوضح المزارع الفلسطيني أبو حمزة أن رعاة البقر الإسرائيليين يملكون قطعانا من البقروالخنازير يطلقونها في أراضي وضيعات المزارعين الفلسطينيين، حتى يتأكدوا من غياب أصاحبها ليستولوا عليها لاحقا.

وقال “هذه أرضي ورثتها عن أبي وأجدادي، آتي إليها يوميا خشية أن يسرقها رعاة البقر من المستوطنيين الإسرائيليين” وعندما يفشلون في ذلك يقومون بتخريب المزروعات وكل ما تطاله أيديهم. وهدفهم دوما هو عزل المزارع الفلسطيني عن مزرعته حتى تسهل سرقته”.

وأضاف أبو حمزة “كل الاستفزازات التي يقوم بها رعاة البقر المستوطنون، تتم تحت أعين أفراد الشرطة الإسرائيلية التي تحاول حماية المستوطن. ولذلك “فرعاة البقرالإسرائيليين وشرطة الاحتلال وجهان لعملة واحدة”.

وأوضح أبو حمزة أن “هذه الاعتداءات مستمرة  منذ 2005. وهم يحاولون بكل الطرق سرقة أراضينا، لكننا نحن وأولادنا لن نستسلم وسنقاوم جيلا بعد جيل”.

وشدد على أن الذريعة التي يستخدمها رعاة البقر الإسرائيليون للسيطرة على الضيعات الزراعية للمزارعين الفلسطينيين هي الوثائق، لكن ما إن تظهر هذه الوثائق حتى ينسحبوا ليعودا في اليوم التالي الى سيرتهم السابقة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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