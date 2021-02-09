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الاعتداءات تصاعدت في 2020.. أكثر من 900 جريمة كراهية ضد المسلمين في ألمانيا

مسجدان في ألمانيا تلقيا رسائل معادية للإسلام (وكالة الأناضول)
مسجدان في ألمانيا تلقيا رسائل معادية للإسلام (وكالة الأناضول)
8/2/2021

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أنه تم تسجيل 901 جريمة ذات دوافع معادية للإسلام في البلاد خلال العام الماضي.

جاء ذلك في سياق ردود الحكومة الألمانية على أسئلة الكتلة البرلمانية لحزب “اليسار” أمام البرلمان.

وقالت خبيرة الشؤون الداخلية في الكتلة البرلمانية للحزب أولا يلبكه “إننا نتعامل فقط مع قمة جبل الجليد فيما يتعلق بالجرائم المبلغ عنها”.

وذكرت أن العديد من الإهانات والتهديدات وحتى الاعتداءات الجسدية اليومية لا يتم الإبلاغ عنها حتى من قبل المتضررين بدافع الخجل أوالشعور بالخزي.

وبحسب البيانات الرسمية، فقد أسفرت تلك الجرائم عن إصابة 84 شخصًا عام 2020.

وقالت المسؤولة الألمانية إنه بالإبلاغ عن أكثر من 900 جريمة، فإن جرائم الكراهية ضد المسلمين وأماكن ممارسة شعائرهم تزيد عما تم تسجيلها عام 2019، وذلك على الرغم من القيود الهائلة على الحياة العامة بسبب جائحة كورونا.

وفي عام 2019، تم تسجيل 884 جريمة يُشتبه في أنها تنم عن كراهية الإسلام.

وفي محاولة لوقف مجموع الجرائم التي ترتكب ضد الإسلام والمسلمين في ألمانيا، دعت المسؤولة إلى سن قانون فعال “حتى لا تظل مكافحة التمييز ضد المسلمين مجرد كلام”.

يشار إلى أن عدد المسلمين في ألمانيا وصل حسب التقديرات الرسمية إلى 4.3 ملايين. ويعتبر المسلمون في ألمانيا أكبر الأقليات الدينية بعد المسيحيين، حيث يمثل الأتراك نحو ثلثي مسلمي ألمانيا بمجموع 63,2%.

وأكدت دراسة أعدتها جامعة فيلادلفيا الأمريكية أن المسلمين في ألمانيا يعانون من الاضطهاد بشكل مضاعف، مقارنة بغيرهم من الأجانب من غير المسلمين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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