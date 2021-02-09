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للمرة الأولى منذ سنوات.. مصر تفتح معبر رفح لأجل غير مسمى

مدخل معبر رفح حيث ينتظر المسافرون في طابور تفتيش أوراقهم قبل العبور (الأناضول)
مدخل معبر رفح حيث ينتظر المسافرون في طابور تفتيش أوراقهم قبل العبور (الأناضول)
9/2/2021-|آخر تحديث: 9/2/202105:08 PM (مكة المكرمة)

أعلنت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة لأجل غير مسمى للمرة الأولى منذ سنوات فيما تستضيف القاهرة محادثات بين فصائل فلسطينية، حسبما نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول أمني.

وقال المسؤول للوكالة “أول حافلة قادمة من قطاع غزة وصلت الجانب المصري”.

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة (تديرها حركة حماس) في تصريح نقلته وكالة الأناضول “إن حافلات المسافرين بدأت بمغادرة المعبر، فيما سيبدأ وصول العائدين ظهرا”.

وفتحت السلطات المصرية المعبر في مطلع فبراير/شباط الحالي لأربعة أيام أمام الحالات الإنسانية من القطاع وإليه.

وكانت السلطات المصرية أغلقت المعبر في 27 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد فتحه ثلاثة أيام استثنائيًا في الاتجاهين سمحت خلالها بمغادرة ألفين و696 مسافرًا من القطاع، وعودة 829 شخصًا إليه.

ويتزامن القرار المصري مع استضافة القاهرة منذ أمس الإثنين جلسات الحوار الوطني الفلسطيني، بمشاركة 14 فصيلاً على رأسها حركتي فتح وحماس حول ترتيبات تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية فلسطينية للمرة الأولى منذ 15 عاما.

وتفرض إسرائيل منذ 2006 حصارا على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس ويعيش فيه نحو مليوني نسمة تجاوزت نسبة الفقر بينهم 53 بالمئة.

ويعتبر معبر رفح المنفذ الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل ويربط القطاع المحاصر والفقير بالخارج.

ومنذ بدء أزمة وباء كورونا في مارس/آذار الماضي قررت السلطات المصرية إغلاق المعبر لكنها تفتحه بين الفينة والأخرى لمرور “حالات إنسانية”.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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