البث الحي
الأخبار|سوريا

“فجوة بين التمويل والاحتياجات”.. مسؤول إغاثي يشرح أسباب معاناة النازحين السوريين (فيديو)

مياه الأمطار تغرق مخيمات النازحين السوريين في إدلب (الجزيرة مباشر)
مياه الأمطار تغرق مخيمات النازحين السوريين في إدلب (الجزيرة مباشر)
9/2/2021-|آخر تحديث: 9/2/202101:37 PM (مكة المكرمة)

أعلنت منظمة “منسقو الاستجابة في سوريا” مناطق النزوح في الشمال السوري مناطق منكوبة بسبب تضررها الشديد جراء الأمطار الغزيرة على مدى أسابيع، فما هي أسباب ضعف الاستجابة الإغاثية تجاه هؤلاء النازحين؟

يجيب عن هذا السؤال مدير منسقي الاستجابة في سوريا محمد حلاج قائلا إن محافظة إدلب بشمال غرب سوريا التي تضم 1300 مخيم وتحوي حوالي مليون نازح دائما ما تتعرض لأضرار الطقس الشتوي مثل العواصف والأمطار الغزيرة وما إلى ذلك.

وأضاف “هذه السنة -وتحديدا في النصف الثاني من الشهر الماضي- شهدت المخيمات قدرا هائلا من الأضرار في حوالي 400 مخيم تضم 125 ألف نازح نتيجة الأمطار الغزيرة، بل إن الأمر وصل لوفاة طفل بالإضافة لعدد من الإصابات نتيجة انهيار أحد الكتل الإسمنتية بالمنطقة”.

وحول أسباب ضعف عمليات الاستجابة الإنسانية من قبل المنظمات الإغاثية قال إن أهمها الفجوة الكبيرة بين التمويل مقارنة بالاحتياجات بالإضافة إلى ما وصفها بالبيروقراطية القاتلة في عمليات التمويل الإغاثي.

وأوضح أنه عندما يحدث أمر طارئ أو كارثة في المنطقة ننتظر حتى يتم التمويل ثم ننتظر مرة أخرى حتى تعبر المواد الإغاثية إلى الداخل السوري.

يقول “لو اطلعنا على أضرار المخيمات نتيجة الأمطار خلال الشهر الماضي نلاحظ أن نسبة الاستجابة حتى الآن لم تصل 10% وبالتالي لا يزال آلاف المتضررين بحاجة إلى استبدال خيامهم وتأمين مستلزماتهم الغذائية وغيرها”.

ويطرح محمد حلاج حلا لتلك المشكلة وهو توفير مستودع طوارئ مركزي تشرف عليه المنظمات في الداخل السوري للتعامل مع الكوارث بشكل سريع.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن الأمطار الغزيرة هدمت نحو 4 آلاف خيمة بشكل كامل، وأنه تم تسجيل نحو 21 ألف إصابة بفيروس كورونا في مخيمات النزوح السورية، وأن سقوط الأمطار يضاعف من خطر الوباء.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

أذربيجان تطلق حملة لإعادة إعمار مدنها المحررة (فيديو)

(الجزيرة)

نيويورك تايمز: محام مقرب من ترمب سعى للعفو عن مدان بجرائم جنسية ونقله للإمارات

رجل الأعمال الأمريكي من أصل لبناني جورج نادر والمدان بجرائم جنسية بالولايات المتحدة

سودانيون يشتكون من غلاء الأسعار ويحذرون من المجاعة (فيديو)

مواطن سوداني: الأسعار أصبحت تفوق قدرة المواطن على مجاراتها (الجزيرة مباشر)

بعدما قاد غلطة سراي للصدارة.. هدية ثمينة للمصري مصطفى محمد

اعتلى غلطة سراي بفضل هدف مصطفى محمد صدارة الدوري برصيد 48 نقطة (الأناضول)
الأكثر قراءة

“كائن فضائي زارنا”.. عالم فيزياء فلكية في “هارفارد” يفجر جدلا واسعا

عالم الفيزياء الفلكية الأمريكي آفي لوب يتحدث عن حضارات كونية في أعماق السماء (غيتي)

إعلامي مصري يرد على السيسي بعد اتهامه قنوات الخارج باجتزاء الحقيقة.. ماذا قال؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (مواقع التواصل)

بسبب الثلوج.. عسكري سابق يقتل زوجين ثم ينتحر (فيديو)

لقطة من كاميرات المراقبة للحادث المأساوي (مواقع التواصل)

“توريث البرلمان بالأمر المباشر”.. يثير جدلا في مصر

لحظة طرد النائب محمد عبد العليم داود من البرلمان المصري (صحف مصرية)