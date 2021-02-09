البث الحي
الأخبار

“كائن فضائي زارنا”.. عالم في جامعة هارفارد يفجر جدلا واسعا

عالم الفيزياء الأمريكي افي لوب يتحدث عن حضارات كونية في أعماق السماء ( غيتي)
عالم الفيزياء الأمريكي افي لوب يتحدث عن حضارات كونية في أعماق السماء ( غيتي)
8/2/2021

تحدث عالم الفيزياء الفلكية بجامعة هارفارد الأمريكية آفي لوب عن فرضية صادمة تتعلق بزيارة كائنات فضائية للأرض، وعجز العلم عن تفسير أو نفي هذه الفرضية.

وجاء في تقرير لمجلة “ساينتفيك أمريكان” أن لوب شخصية علمية مثيرة للجدل، وأنه أنتج أبحاثًا حول الثقوب السوداء وانفجارات “أشعة غاما” والكون المبكر. لكنه ولأكثر من عقد من الزمان كان يبحث في موضوع أكثر إثارة للجدل ألا وهو موضوع الكائنات الفضائية.

وأضاف التقرير أن دراسات وفرضيات آفي لوب أخذت بعدًا آخرعام 2017، عندما سارع علماء الفلك في جميع أنحاء العالم لدراسة  أول زائرغامض على الإطلاق دخل لفترة وجيزة في نطاق تلسكوباتهم بين النجوم.

واعتبر التقريرأن هذا الزائر الذي أطلق عليه اسم “أومواموا”، وهو مصطلح من هاواي يُترجم تقريبًا إلى “الكشاف”.

وأظهرت الفحوصات السريعة أن هذا العابر السماوي له العديد من الخصائص التي تتحدى التفسيرالطبيعي السهل. فهو لا يشبه أي كويكب أو مذنب معروف.

وبالنسبة إلى لوب فالتفسير الأكثر منطقية هو أن ثقافة مجرة الأرض منتهية الصلاحية، وأنه يمكننا أن نجد يومًا ما دليلًا على الحضارات الكونية في أعماق السماء.

وقد تفاعل العديد من علماء الفلك من جامعة هارفارد على حساباتهم الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي مع فرضية أفي لوب.

واعتبرت بعض الحسابات أن أعمال عالم الفيزياء الفلكية الأمريكي كانت صادمة بالنسبة للكثير من الناس، لكنها تزيل الكثير من الأحكام المسبقة حول كائنات الفضاء، وتضع مستقبل العلم الإنساني على المحك.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع أمريكية

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

بعد تلقيه تهديدا بالقتل.. حكم إنجليزي يطلب إعفاءه من مباريات الأسبوع المقبل

مايك دين "أقصى اليسار" يشهر البطاقة الحمراء للاعب وسط وست هام توماش سوتشيك "وسط" (رويترز)

الاعتداءات تصاعدت في 2020.. أكثر من 900 جريمة كراهية ضد المسلمين في ألمانيا

مسجدان في ألمانيا تلقيا رسائل معادية للإسلام (وكالة الأناضول)

من “التالتة شمال”.. جماهير الأهلي تهتف لأبو تريكة (فيديو)

أبو تريكة خلال مباراة البايرن (تويتر)

مدير مدرسة يقود حافلة تلاميذه ويوصلهم إلى بيوتهم.. ما السبب؟ (فيديو)

(غيتي)
الأكثر قراءة

“لم أرَ مثله طوال حياتي”.. انهيار جليدي ضخم يدفن مجموعة من المتزلجين (فيديو)

الانهيارات الثلجية الضخمة اصبحت خطرا يتهدد عشاق التزلج على الثلج في العالم (مواقع التواصل)

بسبب الثلوج.. عسكري سابق يقتل زوجين ثم ينتحر (فيديو)

لقطة من كاميرات المراقبة للحادث المأساوي (مواقع التواصل)

شاهد: ماذا فعل مراسل تلفزيوني على الهواء عندما لمح جثة تطفو فوق الماء؟

المراسل الأسترالي لوك برادنام (9NEWS)

قناة الحدث السعودية تبث مؤتمرا قديما للمتحدث باسم قوات حفتر (فيديو)

المتحدث باسم قوات حفتر اللواء أحمد المسماري