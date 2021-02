“كائن فضائي زارنا”.. عالم في جامعة هارفارد يفجر جدلا واسعا

تحدث عالم الفيزياء الفلكية بجامعة هارفارد الأمريكية آفي لوب عن فرضية صادمة تتعلق بزيارة كائنات فضائية للأرض، وعجز العلم عن تفسير أو نفي هذه الفرضية.

وجاء في تقرير لمجلة “ساينتفيك أمريكان” أن لوب شخصية علمية مثيرة للجدل، وأنه أنتج أبحاثًا حول الثقوب السوداء وانفجارات “أشعة غاما” والكون المبكر. لكنه ولأكثر من عقد من الزمان كان يبحث في موضوع أكثر إثارة للجدل ألا وهو موضوع الكائنات الفضائية.

وأضاف التقرير أن دراسات وفرضيات آفي لوب أخذت بعدًا آخرعام 2017، عندما سارع علماء الفلك في جميع أنحاء العالم لدراسة أول زائرغامض على الإطلاق دخل لفترة وجيزة في نطاق تلسكوباتهم بين النجوم.

واعتبر التقريرأن هذا الزائر الذي أطلق عليه اسم “أومواموا”، وهو مصطلح من هاواي يُترجم تقريبًا إلى “الكشاف”.

وأظهرت الفحوصات السريعة أن هذا العابر السماوي له العديد من الخصائص التي تتحدى التفسيرالطبيعي السهل. فهو لا يشبه أي كويكب أو مذنب معروف.

وبالنسبة إلى لوب فالتفسير الأكثر منطقية هو أن ثقافة مجرة الأرض منتهية الصلاحية، وأنه يمكننا أن نجد يومًا ما دليلًا على الحضارات الكونية في أعماق السماء.

وقد تفاعل العديد من علماء الفلك من جامعة هارفارد على حساباتهم الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي مع فرضية أفي لوب.

واعتبرت بعض الحسابات أن أعمال عالم الفيزياء الفلكية الأمريكي كانت صادمة بالنسبة للكثير من الناس، لكنها تزيل الكثير من الأحكام المسبقة حول كائنات الفضاء، وتضع مستقبل العلم الإنساني على المحك.

