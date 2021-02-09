“توريث البرلمان بالأمر المباشر”.. يثير جدلا في مصر

أثار قراران بتعيين ابنتي نائبين في البرلمان المصري بمقعدي والديهما عقب وفاتهما جدلا واسعا في مصر واتهامات بـ”التوريث”، على الرغم من أن ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 اندلعت لمنع “توريث الحكم”.

وعلى الرغم من أن هذا “التوريث” في مجلس النواب كان مثيرا للانتقادات، إلا أنه جاء “محميا بالقانون”، وفق قانون أصدره الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور في عام 2014.

ويحدد قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 قواعد إشغال الأماكن الخالية بالوفاة أو بالعجز بموجب المادة 25 من القانون والتي تنص على أنه “إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجري انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته”.

وبتقصي بيانات مجلس النواب المصري من واقع البيانات الرسمية، ظهر أن قرابة 70 مقعدا برلمانيا “قابلة للتوريث” في حال خلوها من أعضائها الحاليين.

ويتضح جليا من خلال عملية تتبع أولية لأعضاء مجلس النواب المصري الأساسين وعددهم 568 نائبا، والاحتياطي منهم عبر نظام القوائم، وجود دوائر انتخابية بأكملها جاهزة “للتوريث” حال تعرض مقعدها للخلو، إذ شملت قوائم الاحتياط في تلك الدوائر أقارب من الدرجة الأولى والثانية للنواب.

وطفى على السطح أول وقائع التوريث في البرلمان الحالي بعد وفاة النائب فوزي فتى عن دائرة أجا بمحافظة الدقهلية، في ديسمبر/كانون أول الماضي، إذ حلت محله ابنته آية.

ثاني وقائع التوريث في البرلمان، ظهرت يوم الجمعة الماضية إثر وفاة النائب سعد الجمال، عضو مجلس النواب المصري بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، ليعلن أن ابنته أسماء الجمال ستحل محله في مجلس النواب باعتبارها التالية له في قائمة الاحتياط.

ومن خلال تتبع أسماء العائلات عبر موقع اللجنة الوطنية للانتخابات، تكشف وجود روابط عائلية بين أكثر من 140 نائبا أساسيا واحتياطيا داخل البرلمان.

واستطاعت الجزيرة مباشر الوصول إلى ما يقرب من 70 اسما من النواب الأساسين تربطهم روابط أسرية من الدرجة الأولي بمن يلونهم من الاحتياطين.

واحتل رابط الإخوة النصيب الأكبر، حيث بلغ عدد مقاعد الاحتياط لنواب الأساسين من الأخوة 47 نائبا، ومن أبرز تلك الأسماء المحامي إيهاب عادل رمزي حنا الذي فاز عن دائرة مغاغة محافظة المنيا، جنوب مصر، بينما سجل أخيه الفنان الكوميدي الشهير هاني رمزي على مقعد الاحتياط عن الدائرة ذاتها.

وشغل الأبناء مقاعد الاحتياط في 16 دائرة، خلال عملية الرصد، مثل النائب عباس أحمد عصمت السادات، عن دائرة تلا محافظة المنوفية، بينما يشغل ابنه معمر عباس أحمد عصمت السادات، مقعد الاحتياط.

وتراجعت نسب توريث أبناء العم والعائلة لتحتل المرتبة الأخيرة، حيث كان من المتعارف عليه في عدد من المحافظات المصرية حصر مقعد النواب في عدد من العائلات.

ومن بين الأسماء التي تمكنا من حصرها:-

محمد هاني درى عبد الغفار أباظة – خالد محمد هاني درى أباظة

محمد سامي محمد موسى هاشم – هدى محمد سامي محمد هاشم

خالد إبراهيم الدسوقي محمد البنا – أحمد إبراهيم الدسوقي محمد البنا

نادر مصطفى أحمد صديق – إيهاب مصطفى أحمد صديق

سكينة عبد السلام سلامة فرج – رجاء عبد السلام سلامة فرج

منة الله أسامة كمال السيد – مي أسامة كمال السيد رشدي

آية عبد القادر السيد محمد – إيمان عبد القادر السيد محمد

محمد الحمادي محمد الحصى – محمود محمد الحمادي محمد الحصى

رحمي عبد ربه عبد الرحمن محمد – عبد الكريم عبد ربه عبد الرحمن محمد

جازى سعد عايد سعد – محمد سعد عايد سعد

إيمان أحمد عيد – سحر أحمد عيد

رشا فايز شعبان كامل – أماني فايز شعبان كامل

سهام مصطفى محمد القاضي – سحر مصطفى إبراهيم القاضي

نيفين نبيل زكريا الكاتب – شيرين نبيل زكريا محمد الكاتب

عطية محمد عبد السلام الحوفي – محمد عبد السلام الحوفي

حسام الدين يسري محمد عباده – محمد يسري محمد عباده

ياسر محمد إسماعيل عبد الحليم الصيرفي – حسام محمد إسماعيل عبد الحليم الصيرفي

محمد عبد الله عبد الله زين الدين – يحيى زكريا عبد الله زين الدين

محمود السيد محمد سعد – محمد السيد محمد سعد

يحيى عيسوي عبد الفضيل داود – وجيه عبد الفضيل داود

جيهان مصطفى منصور البيومي – نجلاء مصطفى منصور البيومي

عبد الله عبد الحميد عواد ناصر – عاطف عبد الحميد عواد ناصر

محمد عطية إبراهيم الفيومي – ماجد محمد عطية إبراهيم الفيومي

سولاف حسين مصطفى درويش – سحر حسين مصطفى درويش

مارسيل سمير صدقي فام – مادلين سمير صدقي فام

أحمد محمد محمد الخشن – محمد محمود محمد الخشن

عباس أحمد عصمت السادات – عمر عباس أحمد عصمت السادات

محمد حاتم محمد عزت مصطفى أبو مصطفى – محمد وفيق محمد عزت مصطفى أبو مصطفى

هند عبد العزيز بيومي القشاش – شيرين عبد العزيز بيومي القشاش

مها شعبان حسان أبو سالم – منال حسان أبو سالم

محمد أحمد زايد – معوض محمد أحمد زايد

محمد كمال على مرعي – رنا محمد كمال مرعي

صقر عبد الفتاح صقر موسى صقر – أدهم عبد الفتاح صقر موسى

سحر عبد المنعم عبد المجيد العشري – سهيلة عبد المنعم عبد المجيد العشري

أحمد يسرى فهمي المغازي – يسرى فهمي المغازي إبراهيم

محمود محمد عبد الرحيم المرشدي – محمد عبد الرحيم سيد أحمد المرشدي

السيد سمير السيد عبد المقصود – رحاب سمير السيد عبد المقصود

فوزي إسماعيل يوسف فتى – آية فوزي إسماعيل يوسف فتى

أحمد إبراهيم العوضي – إيهاب أحمد إبراهيم العوضي

شيماء محمود نبيه حسانين – لمياء محمود نبيه حسانين

علاء السعيد إبراهيم عابد – إبراهيم السعيد ابراهيم عابد

عبد الوهاب أحمد حسن خليل – مصطفى عبد الوهاب حسن خليل

سعد سليم محمد حسين الجمال – أسماء سعد سليم محمد الجمال

محمد صلاح صالح أبو هميلة – أحمد محمد صلاح صالح أبو هميلة

نافع عبد الهادي مرسى أبو أحمد – محمد عبد الهادي مرسى أبو أحمد

محمد مصطفى بكري محمد – عبد الحميد مصطفى بكري محمد

نرمين أحمد فتحي عبد المجيد بدراوي – شرين أحمد فتحي عبد المجيد بدراوي

نشوى حامد عبد الحليم إسماعيل الشريف – منى حامد عبد الحليم إسماعيل الشريف

عماد سعد أحمد السيد حمودة – محمد سعد أحمد السيد حمودة

أيمن شكري هنري شرموخ – محسن شكري هنري شرموخ

سيف الدين أحمد سعيد درويش – رفعت أحمد سعيد درويش

ياسمين أحمد حسن أبو طالب – مروه أحمد حسن أبو طالب

علي علي محمد بدر – منجى علي محمد بدر

عبد الناصر سعد عمر سليمان – حمدي سعد عمر سليمان

منى عبد الله عبد الغني أحمد – منى عبد الله عبد الغني أحمد

أحمد رمزي ناجى عبد الرحيم – محمود رمزي ناجى عبد الرحيم

إيهاب عادل رمزي حنا – هاني عادل رمزي حنا

محمد الباشا عيد أحمد – احمد عباس عيد أحمد

محمد مصطفى أحمد محمد – أحمد مصطفى أحمد محمد

سحر محمد محمد رائف – نشوى محمد محمد رائف

سحر جابر ثابت سيد – صفاء جابر ثابت سيد

تامر عبد القادر أحمد عبد القادر – أحمد عبد القادر أحمد عبد القادر

أحمد السيد عبدالعال أحمد – مصطفى السيد عبدالعال أحمد

طارق جودت منصور يوسف – أحمد نشأت منصور يوسف

طارق محمد عبد الحميد رضوان – عبد الرحيم محمد عبد الحميد رضوان

مجدي فتحي فهمي سوس – سامي فتحي فهمي سوس

إلهامي محمد فاروق رياض خليل – مروان محمد فاروق رياض خليل

أحمد عبد العزيز عبد الجواد خليل – محمود عبد العزيز عبد الجواد خليل

شعبان لطفي محمد عبد الغنى – هاني لطفي محمد عبد الغنى

عزت إسماعيل السمان محمد – عبد النبي محمد عبد النبي السمان

محمد أبو الطيب أحمد فخري أحمد قنديل – أبو البركات أحمد فخري أحمد قنديل

حسين سيد خليل محمد – حسن سيد خليل محمد

على عبد العال سيد – أشرف ربيع عبدالعال سيد

حسام الدين صالح محمود – رنا حسام الدين صالح محمود

سيد قاسم محمد شرقاوي – أحمد قاسم محمد شرقاوي

أوليفيا سمير حارص عجايبي – إيلاريا سمير حارص عجايبي