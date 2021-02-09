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تركيا تجمع 5 فتيات سوريات بوالديهن بعدما فرّقتهم الحرب (فيديو)

9/2/2021-|آخر تحديث: 10/2/202112:08 AM (مكة المكرمة)

اجتمع شمل أسرة سورية بعد فراق دام ثمانية أشهر، إذ انتقلت 5 فتيات إلى تركيا حيث يعيش والداهم ووالدتهم، بينما كنّ يعشن في خيمة على الحدود التركية السورية مع جدتهن.

ورصد مراسل الجزيرة مباشر رحلة الفتيات الخمس من الخيمة مرورًا بمعبر باب الهوى الحدودي ووصولًا إلى الأراضي التركية، اليوم الثلاثاء، ولقاء والديهن المريضين.

وتنتمي العائلة إلى قرية جرجناز المهجّرة (على الطريق الدولي حماة/ معرّة النعمان)، وتعد قرية استراتيجية بريف إدلب لا سيّما في النزاع بين قوات النظام السوري والمعارضة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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