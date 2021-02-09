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الجزائر في حالة تأهب بعد ظهور بؤرة جديدة لإنفلونزا الطيور

السلطات الجزائرية يقول إن السلالة الجديدة جاءت عن طريق الطيور المهاجرة (الأناضول)
السلطات الجزائرية يقول إن السلالة الجديدة جاءت عن طريق الطيور المهاجرة (الأناضول)
9/2/2021-|آخر تحديث: 10/2/202112:45 AM (مكة المكرمة)

رصدت وزارة الزراعة الجزائرية بؤرة لإنفلونزا الطيور في منطقة عين الفكرون (شرقي البلاد) ما تسبب في نفوق أكثر من 50 ألف دجاجة.

ونقلت الإذاعة الحزائرية عن مولود بوجردة مدير المصالح الزراعية بأم البواقي -تبعد 460 كيلومترا شرقي الجزائر- نفوق 51 ألف من طيور الدجاج بإحدى الضِياع الزراعية الخاصة ببلدية عين فكرون جراء إصابتها بإنفلونزا الطيور.

وأوضح المسؤول الجزائري أن نفوق هذه الطيورحدث في المدة ما بين 17 إلى 21 من يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال وزير الزراعة الجزائري عبد الحميد حمداني إن المعلومات الأولية التي رصدها المختصون تشير إلى أن هذه البؤرة جاءت عن طريق الطيور المهاجرة من أوربا الباردة نحو المناطق المعتدلة بشمال أفريقيا.

وأضاف أنهم سيتخذون بجميع التدابير الاستعجالية عند الحاجة، مشيرا إلى أن المرض لا ينتقل إلى الإنسان -حتى الآن- ولم ينتقل بعد إلى الولايات الأخرى.

وأكد المسؤول الجزائري أن المصالح البيطرية الجزائرية تراقب تطور وضع الفيروس أيضًا على مستوى بعض الدول الأوربية التي سجلت إصابات مماثلة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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