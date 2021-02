“من رحم المعاناة يولد الأمل”.. الفيفا يحتفي بمدافع الأهلي أيمن أشرف

احتفى موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمدافع النادي الأهلي المصري أيمن أشرف، من خلال تقرير سلط الضوء على قصة نجاحه رغم تعرضه لإصابة بالغة وفقدانه والدته وشقيقته إثر حادث مروري.

وجاء في تقرير الفيفا أن عام 2016 سيبقى محفورا في ذاكرة أيمن أشرف إذ تعرضت فيه والدته وشقيقته إلى حادث مروري أدى إلى وفاتهما.

وأضاف التقرير أنه رغم غياب أشرف طويلا عن الملاعب بسبب إصابته بالرباط الصليبي، إلا إنه استطاع لملمة جراحه وطي تلك الصفحة الحزينة من حياته واستئناف مشواره الكروي منذ التحاقه بالنادي الأهلي، إذ بدأ يستعيد مستواه شيئاً فشيئاً وعرف كيف يضمن مكانا أساسيا ضمن الفريق.

وواصل تقرير الفيفا بالقول “ولأن المثل يقول: بعد الشدة يأتي الفرج، يشارك أيمن حالياً مع الأهلي في كأس العالم للأندية وقدم مباراة كبيرة أمام الدحيل وفاز بأفضل لاعب في المباراة، وساهم بشكل كبير في وصول الفريق إلى المربع الذهبي”.

ويستعد الأهلي لملاقاة بايرن ميونيخ، مساء اليوم الإثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.

وحول المباراة، قال أيمن أشرف لموقع الفيفا “نؤكد لجماهيرنا أننا لن نبخل بقطرة عرق واحدة في مواجهة البايرن، سنقدم كل ما لدينا أمام الفريق الألماني بما يليق باسم الأهلي وقيمته الكبيرة”.

وأضاف “سنعاين فريق البايرن من أجل دراسته للتعرف على نقاط قوته وضعفه، والاستعداد له بشكل جيد قبل مواجهة الإثنين، وسنقوم بمعالجة السلبيات التي حدثت في لقاء الدحيل، وهدفنا إسعاد الجماهير التي تساندنا وتدعمنا دائما، ونسعى لتقديم مستوى يليق بفريق الأهلي”.

🏆 Man of the match in @AlAhly's #ClubWC opener, Ayman Ashraf has endured plenty of personal tragedy on his road to the top.

🗣️ He's been speaking of the Cairo giants' desire to "make our fans happy" when they face the mighty @FCBayern tomorrow.@AymanAshraf | @AlAhlyEnglish

— FIFA.com (@FIFAcom) February 7, 2021