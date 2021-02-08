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حوصروا تحت الأرض.. مصرع 24 عاملا بعد غرق “مصنع سري” في طنجة المغربية (فيديو)

8/2/2021

قالت السلطات المغربية، اليوم الاثنين، إن 24 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم بعد تسرب مياه الأمطار إلى داخل مصنع سري للنسيج تحت الأرض في مدينة طنجة شمالي البلاد.

وأضافت السلطات أنه تم إنقاذ عشرة أشخاص ونقلوا إلى المستشفى.

ولم يتضح عدد الأشخاص الذين كانوا في المعمل، المقام داخل مرآب تحت الأرض في فيلا سكنية.

وقالت السلطات المحلية إن عمليات الإنقاذ مستمرة وإنها فتحت تحقيقًا تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن ملابسات الحادث.

وتسببت أمطار غزيرة مطلع يناير/كانون الثاني الماضي في فيضانات في الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للبلاد، مما أسفر عن سقوط 4 ضحايا على الأقل إثر انهيار بيوت كانت آيلة للسقوط، بحسب وسائل إعلام محلية.

ولقي أكثر من 30 شخصًا مصرعهم في حوادث متفرقة بسبب السيول في سبتمبر/أيلول 2019.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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