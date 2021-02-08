لأول مرة.. الزمالك المصري يحيي ذكرى ضحايا ملعب الدفاع الجوي (فيديو)

تحت عنوان “رسالة إلى الجنة” أحيا نادي الزمالك المصري، الذكرى السادسة لوفاة 20 من مشجعيه في أحداث ملعب الدفاع الجوي التي وقعت في 8 فبراير/شباط 2015 وذلك بعد سنوات من تجاهلهم.

أبداً ما نسينا، وأبداً لن ننسى ما حيينَا.. طِبتم وطَابَ مثواكُم؛ رسالة فارس الزمالك إلى شهدائنا فى ذكراهم السادسة. 🏹⚫ (1-2)#عشرين_في_الجنة pic.twitter.com/gJLNr4XzpB — Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 7, 2021

وقال النادي في رسالته المصورة “أبداً ما نسينا، وأبداً لن ننسى ما حيينَا.. طِبتم وطَابَ مثواكُم؛ رسالة فارس الزمالك إلى شهدائنا فى ذكراهم السادسة”.

كما ارتدى لاعبو فريق الزمالك قمصانا كتب عليها الرقم 20 قبلمباراتهم، أمس الأحد، أمام الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز، تخليدا لذكرى مشجعيه.

رحم الله شهداء نادي الزمالك وغفر الله لهم واسكنهم فسيح جناته ورزق اهليهم الصبر ..ذكراكم دائما فى البال pic.twitter.com/xBzO5qtDDi — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) February 7, 2021

رسالة الزمالك لاقت تفاعلا واسعا من مشجعي النادي، خاصة وأنها المرة الأولى التى يتم فيها إحياء هذه الذكرى بعد رحيل رئيس النادي وعضو مجلس الشعب السابق مرتضى منصور.

وأشاد جمهور النادي بالتكريم مطالبين بتحويل ضحايا المذبحة إلى أيقونة له، واستنكر عدد منهم دور رئيس النادي السابق مرتضي منصور (المعروف بقربه من دوائر صنع القرار في مصر) فى تجاهل تلك الذكرى على مدار السنوات الست الماضية وعدم المطالبة بمحاسبة الجناة.

وحمل أهالى الضحايا، رئيس نادي الزمالك حينها مرتضي منصور، المسؤولية عن الحادث، وطالبوا بمحاكمته، إلا أنه لم يواجه اتهامات قضائية في هذا الشأن.

وفي سياق متصل، قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة عماد عبد العزيز حلمي، بإقامة حفل تأبين لضحايا المذبحة للمرة الأولى.

ونقلت مواقع مصرية عن النادى قراره، بإقامة حفل تأبين الضحايا وتكريم أسرهم، ومن المقرر أن يقام الحفل اليوم الإثنين.

فيديو زي دا هيختصر حاجات كتير في موضوع العشرين علشان اللي معاشي الايام دي وبيسمع بس .. والله اعلي واعلم .. الله يرحم الجميع ويتقبلهم شهداء

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇https://t.co/skFMCESEcC#العشرين_تاج_الزمالك #شهداء_الدفاع_الجوي #مرتضى_منصور #الزمالك — 🅱️erlin – برلين 🇦🇹 ✪ (@__jpj) February 7, 2021

ونشر النجم المصري السابق محمد أبو تريكة صورة تحمل رقم 20، ومكتوب تحتها “افتح بنموت” وهي المناشدة التي كان يرددها مشجعو النادي قبل أن يلقوا مصرعهم على أبواب الملعب.

وقال في تغريدة على حسابه في تويتر “رحم الله شهداء نادي الزمالك وغفر الله لهم واسكنهم فسيح جناته ورزق أهليهم الصبر، ذكراكم دائما فى البال”.

في اليوم الذي تسبب فيه مرتضي منصور في قتل عشرين مشجعا من مشجعي نادي الزمالك.. تأتي ذكرى اليوم برفض دعوى مرتضي منصور من قبل القضاء الإداري لعودته لرئاسة النادي مرة أخرى… سبحان الله.. يمهل ولا يهمل#مرتضى_منصور#الزمالك_الاتحاد#شهداء_الدفاع_الجوي — kamal yonis (@yonis_kamal) February 7, 2021

وتصدر وسم (#رحم_الله_العشرين) قائمة التفاعلات على مواقع التواصل في مصر، واستذكر الناشطون من خلاله الذكرى المؤلمة مطالبين بالقصاص للضحايا، ومحاسبة “الجناة الطلقاء” الذين حرضوا على الجماهير آنذاك.