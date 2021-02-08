قطر تدعو لعدم تسييس توزيع لقاح كورونا عالميا

دعت قطر، الأحد، إلى عدم تسييس القانون فيما يتعلق بتوزيع المساعدات الطبية ولقاح فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19) عبر العالم.

جاء ذلك خلال كلمة لمساعدة وزير الخارجية القطري، لولوة الخاطر، في مؤتمر دولي بالعاصمة الدوحة، تحت عنوان “القانون في مواجهة الأزمات العالمية: الوسائل والتحديات”، وذلك أمام المؤتمر السنوي الدولي الذي تنظمه كلية القانون بجامعة قطر.

وشدّدت الخاطر في كلمتها على أن قطر تؤمن بالعمل متعدد الأطراف وبضرورة أن يكون النظام الدولي ممثلا لقيم الإنسانية والعدالة والمساواة.

وأضافت “هذا ما لا يمكن أن يتحقق دون أن يكون في صميم هذا النظام قانون دولي عادل يحترم الحق في الإنسانية والعيش الكريم للشعوب جمعاء، وإذا عجز القانون الدولي عن ذلك؛ فإننا وللأسف نتحدث عن نصف قانون ونصف عدالة لا تبقي لنا إلا مجرد نظام أعرج يرتكز على رجل واحدة”.

وتابعت “ولا أدل على ذلك من القهر والعنف والحرمان الذي يعيشه أشقاؤنا الفلسطينيون تحت الاحتلال (الإسرائيلي) منذ عقود على مرأى ومسمع المجتمع الدولي. جائحة كورونا أظهرت أفضل وأسوأ ما فينا على المستوى الفردي والجمعي، فرأينا من الدول من انكفأ على ذاته ورأينا منها من لم تمنعه أزمته من مد يد العون للآخرين”.

وذكرت أن بلادها أرسلت المساعدات والشحنات الطبية والإنسانية لأكثر من 70 دولة ومنظمة إنسانية خلال أزمة فيروس كورونا، كما نقلت الخطوط الجوية القطرية ما يقارب 3 ملايين مسافر إلى أوطانهم في وقت أغلقت فيه معظم مطارات العالم وتوقفت فيه معظم خطوط الطيران عن العمل.

وعالميًّا، أصاب فيروس كورونا المستجد، منذ ظهوره للمرة الأولى في الصين نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019 وحتى اللحظة، 106 ملايين و572 ألفًا و623 شخصًا، وأودى بحياة مليونين و324 ألفًا و689 مصابًا، في حين تعافت 78 مليونًا و225 ألفًا و513 حالة، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.