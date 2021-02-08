البث الحي
الأخبار

قطر تدعو لعدم تسييس توزيع لقاح كورونا عالميا

لولوة الخاطر، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (مواقع التواصل)
لولوة الخاطر، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (مواقع التواصل)
7/2/2021

دعت قطر، الأحد، إلى عدم تسييس القانون فيما يتعلق بتوزيع المساعدات الطبية ولقاح فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19) عبر العالم.

جاء ذلك خلال كلمة لمساعدة وزير الخارجية القطري، لولوة الخاطر، في مؤتمر دولي بالعاصمة الدوحة، تحت عنوان “القانون في مواجهة الأزمات العالمية: الوسائل والتحديات”، وذلك أمام المؤتمر السنوي الدولي الذي تنظمه كلية القانون بجامعة قطر.

وشدّدت الخاطر في كلمتها على أن قطر تؤمن بالعمل متعدد الأطراف وبضرورة أن يكون النظام الدولي ممثلا لقيم الإنسانية والعدالة والمساواة.

وأضافت “هذا ما لا يمكن أن يتحقق دون أن يكون في صميم هذا النظام قانون دولي عادل يحترم الحق في الإنسانية والعيش الكريم للشعوب جمعاء، وإذا عجز القانون الدولي عن ذلك؛ فإننا وللأسف نتحدث عن نصف قانون ونصف عدالة لا تبقي لنا إلا مجرد نظام أعرج يرتكز على رجل واحدة”.

وتابعت “ولا أدل على ذلك من القهر والعنف والحرمان الذي يعيشه أشقاؤنا الفلسطينيون تحت الاحتلال (الإسرائيلي) منذ عقود على مرأى ومسمع المجتمع الدولي. جائحة كورونا أظهرت أفضل وأسوأ ما فينا على المستوى الفردي والجمعي، فرأينا من الدول من انكفأ على ذاته ورأينا منها من لم تمنعه أزمته من مد يد العون للآخرين”.

وذكرت أن بلادها أرسلت المساعدات والشحنات الطبية والإنسانية لأكثر من 70 دولة ومنظمة إنسانية خلال أزمة فيروس كورونا، كما نقلت الخطوط الجوية القطرية ما يقارب 3 ملايين مسافر إلى أوطانهم في وقت أغلقت فيه معظم مطارات العالم وتوقفت فيه معظم خطوط الطيران عن العمل.

وعالميًّا، أصاب فيروس كورونا المستجد، منذ ظهوره للمرة الأولى في الصين نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019 وحتى اللحظة، 106 ملايين و572 ألفًا و623 شخصًا، وأودى بحياة مليونين و324 ألفًا و689 مصابًا، في حين تعافت 78 مليونًا و225 ألفًا و513 حالة، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

بسبب الثلوج.. محارب قديم يقتل زوجين في بنسلفانيا ثم ينتحر (فيديو)

لقطة من كاميرات المراقبة للحادث المأساوي (مواقع التواصل)

الهند.. 200 مفقود وثلاثة قتلى جراء انهيار جليدي بالهيمالايا (فيديو)

(الجزيرة)

الاتفاق النووي الإيراني.. بايدن لن يرفع العقوبات قبل وقف التخصيب وخامنئي يرفض أي شروط مسبقة

الرئيس الأمريكي جو بايدن (يمين) والمرشد الإيراني علي خامنئي (غيتي)

المتحدث باسم الجنائية الدولية للجزيرة مباشر: يحق لفلسطين طلب فتح تحقيق دون اللجوء لمجلس الأمن

المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله متحدثا للمسائية (الجزيرة مباشر)
الأكثر قراءة

“نجم الجنوب” و”التالتة شمال”.. ضربات ترجيح لغوية بين الأهلي والبايرن (فيديو)

تحدي اللغات بين بايرن ميونخ الألماني والأهلي المصري (مواقع التواصل)

أبو تريكة: أفضل شيء أن تلعب للأهلي ثم تشجعه من المدرجات (فيديو)

محمد أبو تريكة نجم مصر والأهلي السابق (مواقغ التواصل)

سرقة محل مشغولات ذهبية في مصر.. ما علاقة عادل إمام؟

الممثل المصري عادل إمام (مواقع التواصل)

شاهد: رجل يدفع مسنا بقوة على الأرض في الحي الصيني بكاليفورنيا

لقطة من مقطع الفيديو الصادم (مواقع التواصل)