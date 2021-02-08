مدير مدرسة يقود حافلة تلاميذه ويوصلهم إلى بيوتهم.. ما السبب؟ (فيديو)

تطوع مدير مدرسة إبتدائية في ولاية ساوث كارولينا جنوب شرقي الولايات المتحدة، للقيام بوظيفة سائق الحافلة في مقاطعة أندرسون لعدم وجود شخص يقوم بهذه المهمة.

وقال المدير ويدعى تومي بولغر إن السائق السابق توقف عن العمل منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، الأمر الذي نتج عنه تأخر الطلاب في الوصول إلى مدارسهم مما يجعلهم يفقدون جزءًا كبيرًا من الدروس.

ويبدأ يوم بولغر في السادسة صباحًا فيمر على الطلاب بالحافلة ثم يبدأ في توزيعهم على المدارس الثانوية والمتوسطة في المقاطعة إلى أن يصل إلى محطته الأخيرة في مدرسة ورين الابتدائية، حيث يخرج مع الطلاب ويبدأ وظيفته الثانية كمدير.

وأوضح بولغر أن سلطات المقاطعة أبلغته أنها عينت عدد من المتدربين لتولي مهمة السائق خلال الأسابيع المقبلة ليتفرغ هو لوظيفته الأصلية كمدير للمدرسة.