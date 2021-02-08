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شاهد: ماذا فعل مراسل تلفزيوني على الهواء عندما لمح جثة تطفو فوق الماء؟

المراسل الأسترالي لوك برادنام (9NEWS)
المراسل الأسترالي لوك برادنام (9NEWS)
8/2/2021-|آخر تحديث: 8/2/202110:22 AM (مكة المكرمة)

بعد لحظات من ظهوره على الهواء لبث تقرير عن حالة الطقس، خلع مراسل تلفزيوني ثيابه وهرع إلى الماء لمساعدة ما اعتقد أنه شخص يكافح وسط أمواج البحر الغادرة.

وكان لوك برادنام يبث تقريرًا حيًا في النشرة الجوية بقناة (9NEWS) من على شاطئ مدينة غولد كوست الساحلية في جنوب شرق ولاية كوينزلاند شرقي أستراليا في المحيط الهادي.

وبينما كان برادنام على الهواء لمح شخصًا يكافح بين الأمواج، فخلع ملابسه على الفور وهرع لمساعدته برفقة شخص آخر. لكن مع اقترابهما، أدركا أن حالة الرجل كانت ميئوسا منها.

وقال مراسل القناة التاسعة “أصبح من الواضح أن هناك جثة تطفو في الماء”. وتابع “تمكنا من تأمين الجثة والبدء في شق طريقنا للعودة إلى الشاطئ”.

ووصلت الشرطة إلى مكان الحادث بينما تجمع عشرات السكان على طول الشاطئ حيث كانت الجثة ملقاة.

وقال برادنام إنه يأمل ألا يجرب ذلك مرة أخرى. لكن ما جعل جهوده أكثر بطولية، هو مخاطرته وقيامه بكل ذلك رغم كتفه المصاب.

فقبل هذه الواقعة مباشرة شارك المراسل في عملية إنقاذ خطرة أخرى، غير أنه أكد “أشعر أنني بخير، كان علينا فقط القيام بذلك”.

ولم يتم تأكيد هوية الشخص بعد، لكنه يأتي في الوقت الذي تجري فيه مهمة استعادة رجل فُقد قبالة شاطئ غولد كوست قبل يومين.

وتم الإبلاغ عن فقدان الرجل، الذي يُعتقد أنه مواطن بريطاني يبلغ من العمر 30 عامًا، على شاطئ كوراوا، على بعد 5.7 كيلومترًا جنوب نارونيك حيث استعاد برادنام الجثة.

وكانت الشرطة عثرت في وقت سابق، على جثة المرأة التي كانت برفقة البريطاني المفقود.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام أسترالية

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