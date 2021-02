بعد 19 شهرا.. السلطات المصرية تسمح لزوجة الناشط المعتقل رامي شعث بزيارته في السجن (فيديو)

أعلنت زوجة المعتقل الفلسطيني في السجون المصرية رامي شعث أن السلطات المصرية سمحت لها بزيارة زوجها بعد 19 شهرا من اعتقاله.

ونشرت سيلين لوبران، أمس الأحد، صوره لها مع زوجها، بجانب تأشيرة السفر إلى القاهرة، وأشارت إلى أملها في حضور جلسة الاستئناف المقرر لزوجها خلال الشهر الجاري.

وأضافت في سلسلة تغريدات عبر حسابها على تويتر، أن زوجها اعتقل في أبريل/نيسان الماضي، ووضع على قائمة اتهامات لا علاقة له بها.

After more than a year and a half of forced separation, the Egyptian authorities have finally agreed to grant me visiting rights to Ramy! And I'm about to take the plane to Cairo, where I'll be staying until February 16. ⤵️ pic.twitter.com/zBslzUnyIx

— Céline Lebrun Shaath (@CelineLST) February 7, 2021