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“جئنا لتنظيف الفساد”.. مظاهرة بأدوات النظافة أمام منزل نتنياهو (فيديو)

ارتدى المتظاهرون الزي الخاص بعمال تنظيف الشوارع في مظاهرة رمزية (مواقع التواصل)
ارتدى المتظاهرون الزي الخاص بعمال تنظيف الشوارع في مظاهرة رمزية (مواقع التواصل)
8/2/2021-|آخر تحديث: 8/2/202103:20 PM (مكة المكرمة)

تظاهر عشرات الإسرائيليين اليوم الاثنين أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومعهم أدوات تنظيف الشوارع، وذلك بالتزامن مع مثوله أمام المحكمة على خلفية تهم فساد.

وارتدى المتظاهرون الزي الخاص بعمال تنظيف الشوارع في مظاهرة رمزية بينما كانوا يكنسون ويصيحون “جئنا لتنظيف الفساد”.

ووصل نتنياهو صباح اليوم إلى المحكمة المركزية بالقدس الشرقية، قبيل استئناف النظر في تهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية العشرات من أفرادها، وفرضت حصارا أمنيا مشددا وأقامت حواجز في محيط المحكمة لوقف حركة السير خلال انعقاد المحاكمة وتواجد نتنياهو فيها.

وفي المقابل، تظاهر عشرات المعارضين لنتنياهو قبالة مقر المحكمة، ورددوا شعارات طالبته بالاستقالة ومنددين بسياساته في مكافحة جائحة كورونا.

وخلال المحاكمة عاود رئيس الوزراء الإسرائيلي نفي تهم الفساد الموجهة له، وقال أمام هيئة تضم ثلاثة قضاة “أؤكد الإجابة المكتوبة التي قُدمت باسمي” مشيرا إلى وثيقة قدمها محاموه للمحكمة الشهر الماضي دفعوا فيها ببراءته من تهم الفساد المنسوبة إليه.

ونتنياهو، الذي يعتبر أول زعيم إسرائيلي يُتهم بارتكاب جريمة أثناء توليه السلطة، كان حريصا فيما يبدو على إظهار أن كل شيء على ما يرام، إذ وجه الشكر للمحكمة وغادر دون تقديم تفسير بعد نحو 20 دقيقة من بدء الجلسة.

ووُجهت اتهامات لنتنياهو عام 2019 في قضايا قائمة منذ فترة طويلة تتعلق بهدايا من أصدقاء مليونيرات، وبمزاعم بالسعي للحصول على مزايا تنظيمية لأباطرة إعلام مقابل تقديم تغطية إيجابية عنه.

وستجري إسرائيل رابع انتخابات للكنيست خلال عامين في 23 مارس/آذار المقبل، في ظل أزمة كورونا واتهام نتنياهو بالفساد واحتجاجات أسبوعية مناهضة له.

ويشغل نتنياهو المنصب منذ 2009 بعد ولاية أولى استمرت من عام 1996 حتى عام 1999.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات

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