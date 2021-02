“جئنا لتنظيف الفساد”.. مظاهرة بأدوات النظافة أمام منزل نتنياهو (فيديو)

تظاهر عشرات الإسرائيليين اليوم الاثنين أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومعهم أدوات تنظيف الشوارع، وذلك بالتزامن مع مثوله أمام المحكمة على خلفية تهم فساد.

وارتدى المتظاهرون الزي الخاص بعمال تنظيف الشوارع في مظاهرة رمزية بينما كانوا يكنسون ويصيحون “جئنا لتنظيف الفساد”.

ووصل نتنياهو صباح اليوم إلى المحكمة المركزية بالقدس الشرقية، قبيل استئناف النظر في تهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية العشرات من أفرادها، وفرضت حصارا أمنيا مشددا وأقامت حواجز في محيط المحكمة لوقف حركة السير خلال انعقاد المحاكمة وتواجد نتنياهو فيها.

وفي المقابل، تظاهر عشرات المعارضين لنتنياهو قبالة مقر المحكمة، ورددوا شعارات طالبته بالاستقالة ومنددين بسياساته في مكافحة جائحة كورونا.

وخلال المحاكمة عاود رئيس الوزراء الإسرائيلي نفي تهم الفساد الموجهة له، وقال أمام هيئة تضم ثلاثة قضاة “أؤكد الإجابة المكتوبة التي قُدمت باسمي” مشيرا إلى وثيقة قدمها محاموه للمحكمة الشهر الماضي دفعوا فيها ببراءته من تهم الفساد المنسوبة إليه.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu denied corruption charges as his graft trial intensifies weeks before a fourth national election in two years.

Roadblocks were imposed around the courthouse to maintain security as dozens of opponents demanded his resignation pic.twitter.com/i5tq3HSgOB

— TRT World (@trtworld) February 8, 2021