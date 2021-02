بسبب الثلوج.. محارب قديم يقتل زوجين في بنسلفانيا ثم ينتحر (فيديو)

أظهرت لقطات رجل في بنسلفانيا وهو يطلق النار على اثنين من الجيران خلال نزاع حول جرف الثلوج، الأسبوع الماضي، قبل أن يقتل نفسه، وهو مهندس ومحارب قديم في البحرية الأمريكية.

ويحقق المسؤولون في الحادث المروع باعتباره جريمة قتل وانتحار. وجاءت المواجهة المميتة عندما مزقت عاصفة الشتاء أورلينا الساحل الشرقي، وألقت ما يصل إلى 30 بوصة من الثلج في بعض المناطق.

والتقطت كاميرات المراقبة لحظات الاشتباك بين الرجل وجيرانه، وقالت الشرطة إن جيفري سبايد (47 عامًا) قتل بالرصاص جاره جيمس جوي (50 عامًا) وزوجته ليزا (48 عامًا) بعد جدال حول جرف الثلج على ممتلكات بعضهما البعض.

وتظهر اللقطات الزوجين وهما يصرخان بالشتائم على الرجل قبل أن يمسك بمسدس ويطلق النار عليهما في منتصف الشارع صباح يوم الاثنين في بلدة بلينز، خلال دقائق.

وشوهد سبايد وهو يقترب من جاره، جيمس جوي وزوجته ليزا، وهما يستفزانه قبل أن يطلق النار عليهما، وعندما اتضح أن الرجل يحمل مسدسًا، صرخ جيمس “ضع البندقية أرضًا”.

وأطلق الرجل عدة رصاصات على جاره قبل أن يطلق النار على زوجته. وتُظهر اللقطات جيمس وهو يركض عائدًا نحو منزله، بينما تسقط زوجته على الأرض في منتصف الشارع، حيث أطلق سبايد النار عليها مرتين.

2/3/21: Police responded to 15-20 shots fired in PA neighborhood; two married individuals James/Lisa Goy (L) were found executed in street; Jeffrey Spaide emerged from home, shot couple; then self over argument while shoveling snow. pic.twitter.com/yJCPBVy3RP

