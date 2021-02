“لم أرَ مثله طوال حياتي”.. انهيار جليدي ضخم يدفن مجموعة من المتزلجين (فيديو)

بثت وسائل إعلام أمريكية مقاطع متداولة وصورا قوية لانهيار جليدي ضخم في ولاية يوتا غربي الولايات المتحدة، وحظيت اللقطات بتفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشفت اللقطات التي نُشرت عبر إنستغرام، موجة كبيرة من الثلوج الكثيفة تندفع بشدة نحو السفح لتجرف معها العديد من عشاق التزلح وتدفنهم وهم أحياء.

وقال شاهد ممن عايشوا هذه التجربة المأساوية وتمكّن من تسجيلها بكاميراته الخاصة “كانت فكرتي الأولى أن الأمر يتعلق بزلزال، لكن بعدها تبيّن لي أننا بصدد انهيار جليدي لم أرَ مثله طوال حياتي في هذه الجبال التي أزورها سنويًا مذ كان عمري 8 سنوات”.

وأضاف “في ثوان قليلة وجدت نفسي مدفونًا تحت الثلج وبالقرب مني مزلاجة أخي الصغير”.

VIDEO: Snowmobiler Captures Terrifying Moment Huge Avalanche Engulfs and Buries His Group in Utahhttps://t.co/THOxa6Z6OS pic.twitter.com/cqwNXo8C4b

