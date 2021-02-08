البث الحي
الأخبار|الولايات المتحدة

“لم أرَ مثله طوال حياتي”.. انهيار جليدي ضخم يدفن مجموعة من المتزلجين (فيديو)

الانهيارات الثلجية الضخمة اصبحت خطرا يتهدد عشاق التزلج على الثلج في العالم (مواقع التواصل)
الانهيارات الثلجية الضخمة اصبحت خطرا يتهدد عشاق التزلج على الثلج في العالم (مواقع التواصل)
8/2/2021-|آخر تحديث: 8/2/202110:27 PM (مكة المكرمة)

بثت وسائل إعلام أمريكية مقاطع متداولة وصورا قوية لانهيار جليدي ضخم في ولاية يوتا غربي الولايات المتحدة، وحظيت اللقطات بتفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشفت اللقطات التي نُشرت عبر إنستغرام، موجة كبيرة من الثلوج الكثيفة تندفع بشدة نحو السفح لتجرف معها العديد من عشاق التزلح وتدفنهم وهم أحياء.

وقال شاهد ممن عايشوا هذه التجربة المأساوية وتمكّن من تسجيلها بكاميراته الخاصة “كانت فكرتي الأولى أن الأمر يتعلق بزلزال، لكن بعدها تبيّن لي أننا بصدد انهيار جليدي لم أرَ مثله طوال حياتي في هذه الجبال التي أزورها سنويًا مذ كان عمري 8 سنوات”.

وأضاف “في ثوان قليلة وجدت نفسي مدفونًا تحت الثلج وبالقرب مني مزلاجة أخي الصغير”.

وقال الرجل “لا يوجد شعور أسوأ من دفن أخيك الصغير بالقرب منك. لقد تابعت صوته ورأيت رأس خوذته السوداء وصوته وبدأت في الحفر. وبعد حوالي 60 ثانية تم الكشف عن وجهه، لقد كان بخير”.

وتفاعل ناشطون مع الواقعة التي غزت منصات التواصل الأمريكية، وأجمعوا على “قوة” الانهيار الثلجي الذي أودى بحياة أربعة أشخاص.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام أمريكية

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

حوصروا تحت الأرض.. مصرع 24 عاملا بعد غرق “مصنع سري” في طنجة المغربية (فيديو)

قالت السلطات إنها تمكنت من إنقاذ أشخاص على الأقل (غيتي)

كورونا.. باحثون يستعينون بالذكاء الاصطناعي لتسريع إنتاج اللقاحات ومواجهة الطفرات

الذكاء الاصطناعي يقدم  فتوحات جديدة لمكافحة كورونا وتحولاتها الجديدة (رويترز)

قد يفقد بصره تماما.. مطالب بالإفراج عن صحفي مصري معتقل بعد تدهور حالته الصحية

يخضع هشام للحبس الاحتياطي منذ أكثر من 20 شهرا (الجزيرة مباشر)

أعلى 14 مرة.. دراسة جديدة تحذر المدخنين من مضاعفات فيروس كورونا

يتخذ المرض مسارا شديدا يهدد ‫الحياة بسبب التدخين (غيتي)
الأكثر قراءة

السودان.. عشرات الجثث مجهولة الهوية داخل مشرحة في مدينة ود مدني.. ما قصتها؟

عشرات الجثث مجهولة الهوية بمشرحة في مدينة ومدني(مواقع التواصل)

قناة الحدث السعودية تبث مؤتمرا قديما للمتحدث باسم قوات حفتر (فيديو)

المتحدث باسم قوات حفتر اللواء أحمد المسماري

قطر تدعو لعدم تسييس توزيع لقاح كورونا عالميا

لولوة الخاطر، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية (مواقع التواصل)

الإفتاء المصرية تحذف فتوى تجيز “زواج المُحَلِّل”.. ما القصة؟ (فيديو)

مفتي الديار المصرية شوقي علاّم (رويترز)