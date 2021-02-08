أمير قطر يهنئ “المنفي” ويؤكد موقف بلاده الداعم لأمن واستقرار ليبيا

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا، مساء اليوم الإثنين، مع رئيس مجلس السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا محمد يونس المنفي.

وقال بيان للديوان الأميري إن أمير قطر هنأ رئيس مجلس السلطة الليبي المؤقت بفوزه برئاسة المجلس.

وأضاف البيان أن أمير دولة قطر أكد خلال الاتصال موقف بلاده الداعم لأمن واستقرار ليبيا.

سمو أمير البلاد المفدى يجري اتصالا هاتفيا مع سعادة السيد محمد يونس المنفي رئيس مجلس السلطة التنفيذية المؤقتة في دولة ليبيا الشقيقة هنأه فيه بفوزه برئاسة المجلس، متمنيا له التوفيق والسداد وللشعب الليبي الشقيق المزيد من التقدم والنماء. #قناhttps://t.co/PWOJvgH7je pic.twitter.com/kCfbtFfByh — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) February 8, 2021

وانتخب أعضاء ملتقى الحوار الليبي، الذي جرى برعاية أممية في سويسرا، قائمة تضم عبد الحميد دبيبة رئيسًا للوزراء، ومحمد يونس المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي وكل من موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي عضوين في المجلس.

ورحبت دولة قطر بانتخاب ممثلي السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا.

وأكد بيان لوزارة الخارجية ضرورة التزام كافة الأطراف الليبية بموعد الانتخابات المحدد والعمل على تحقيق المصالحة الشاملة.

وأعرب البيان عن عن تمنيات دولة قطر أن يمهد انتخاب السلطة التنفيذية المؤقتة الطريق نحو الحل السياسي الشامل الذي يحافظ على وحدة الأراضي الليبية ويحترم حقوق الشعب الليبي الشقيق ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات المدنية.