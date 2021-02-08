قد يفقد بصره تماما.. مطالب بالإفراج عن صحفي مصري معتقل بعد تدهور حالته الصحية

طالبت أسرة الصحفي المصري هشام عبد العزيز المعتقل في سجن طرة جنوب العاصمة القاهرة بالإفراج عنه بعد تدهور حالته الصحية.

وقالت أسرة هشام إنه أصيب بالجلوكوما أو المياه الزرقاء، في كلتا عينيه وتدهورت الحالة، ويحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة حتى لا يفقد البصر تمامًا.

وألقت السلطات المصرية القبض على هشام عام 2019 من دون توجيه تهمة حقيقية، ويقبع رهن الحبس الاحتياطي منذ أكثر من عشرين شهرًا.

وذكرت أسرة هشام أنه يعاني من ضعف في السمع مما يجعل من حياته داخل السجن أمرًا مستحيلًا.

وأضافت الأسرة أن الأدوية تفسد بسرعة داخل المحبس، كما أن هشام لا يتلقى الرعاية الطبية المطلوبة في مستشفى السجن.

الصحفي والمعد التلفزيوني المصري هشام عبد العزيز (الجزيرة مباشر)