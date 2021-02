شاهد: رجل يدفع مسنا بقوة على الأرض في الحي الصيني بكاليفورنيا

أعلن الممثلان دانيال داي كيم ودانيال دوو عن مكافأة قدرها 25 ألف دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى اعتقال رجل تقول شرطة أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية إنه مسؤول عن دفع مسن (91 عامًا) إلى الأرض في الحي الصيني.

وكان المهاجم قد دفع رجلا (60 عامًا) وامرأة (55 عامًا) في اليوم ذاته.

The skyrocketing number of hate crimes against Asian Americans continues to grow, despite our repeated pleas for help. The crimes ignored and even excused. Remember Vincent Chin. #EnoughisEnough . @danielwuyanzu & I are offering a $25,000 reward.. https://t.co/ImXYhzNuRH

وتعاون الممثلان من قبل لزيادة وعي الناس بالجرائم التي تستهدف المجتمعات الأمريكية الآسيوية.

وعقد الممثلان مؤخرًا مناقشة لاقتراح حلول، وقدم “وو” مكافأة إضافية بقيمة 15 ألف دولار لضحايا حادث وقع في يوليو/تموز 2020 حيث أُضرمت النار في امرأة آسيوية في بروكلين.

ويعمل الممثلان، مع غرفة التجارة الصينية في أوكلاند، على جهودهما في هذا الصدد، ومن المتوقع عقد مؤتمر صحفي في خلال أيام.

وجاءت معظم التعليقات على الفيديو، مصحوبة بعرض المساعدة ودعم الآسيويين في أمريكا الذين زادت جرائم الكراهية ضدهم بعد تفشي فيروس كورونا.

وخرجت احتجاجات ضد جرائم الكراهية بحق الآسيويين في أوكلاند، وعبر كثيرون عن استيائهم من التعامل “العنصري” مع الآسيويين في أمريكا.

وعلق أحد المغردين “لقد بدأت أشعر بالاستياء الحقيقي من هذا االأمر. أين قادة مدينتنا للتحدث علنا ضد هذه الهجمات العنصرية الصارخة ضد كبار السن في آسيا؟”.

I'm starting to get real f*cking pissed about this. Where are our city leaders to speak out against these blatant racist attacks against Asian elders? I will tell my parents NEVER to set foot in this god forsaken city again. So glad we are on our way out, can't happen soon enough

— 😷 wear a mask (@transcended) February 4, 2021