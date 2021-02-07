شاهد: رجل يدفع مسنا بقوة على الأرض في الحي الصيني بكاليفورنيا

أعلن الممثلان دانيال داي كيم ودانيال دوو عن مكافأة قدرها 25 ألف دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى اعتقال رجل تقول شرطة أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية إنه مسؤول عن دفع مسن (91 عامًا) إلى الأرض في الحي الصيني.

وكان المهاجم قد دفع رجلا (60 عامًا) وامرأة (55 عامًا) في اليوم ذاته.

The skyrocketing number of hate crimes against Asian Americans continues to grow, despite our repeated pleas for help. The crimes ignored and even excused. Remember Vincent Chin. #EnoughisEnough. @danielwuyanzu & I are offering a $25,000 reward.. https://t.co/ImXYhzNuRH — Daniel Dae Kim (@danieldaekim) February 5, 2021

وتعاون الممثلان من قبل لزيادة وعي الناس بالجرائم التي تستهدف المجتمعات الأمريكية الآسيوية.

وعقد الممثلان مؤخرًا مناقشة لاقتراح حلول، وقدم “وو” مكافأة إضافية بقيمة 15 ألف دولار لضحايا حادث وقع في يوليو/تموز 2020 حيث أُضرمت النار في امرأة آسيوية في بروكلين.

The skyrocketing number of hate crimes against Asian Americans continues to grow, despite our repeated pleas for help. The crimes ignored and even excused. Remember Vincent Chin. #EnoughisEnough. @danieldaekim & I are offering a $25,000 reward.. https://t.co/psNxAPeRVR — Daniel Wu (@danielwuyanzu) February 5, 2021

ويعمل الممثلان، مع غرفة التجارة الصينية في أوكلاند، على جهودهما في هذا الصدد، ومن المتوقع عقد مؤتمر صحفي في خلال أيام.

وجاءت معظم التعليقات على الفيديو، مصحوبة بعرض المساعدة ودعم الآسيويين في أمريكا الذين زادت جرائم الكراهية ضدهم بعد تفشي فيروس كورونا.

We gotta stand up and fight back!!! pic.twitter.com/apJGaDtkRD — SF Streets (@Sfstreets415) February 4, 2021

وخرجت احتجاجات ضد جرائم الكراهية بحق الآسيويين في أوكلاند، وعبر كثيرون عن استيائهم من التعامل “العنصري” مع الآسيويين في أمريكا.

وعلق أحد المغردين “لقد بدأت أشعر بالاستياء الحقيقي من هذا االأمر. أين قادة مدينتنا للتحدث علنا ضد هذه الهجمات العنصرية الصارخة ضد كبار السن في آسيا؟”.