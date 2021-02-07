ما علاقة وجبة المنسف بفيروس كورونا؟ منشور جمعية أردنية يشعل منصات التواصل

أصبح “المنسف الأردني” في غضون ساعات، عنوانًا مثيرًا للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، عقب انتشار مزاعم تربط بين تناوله وخفض مستويات دخول المستشفى للمصابين بفيروس كورونا.

وكانت جمعية المهندسين الوراثيين الأردنية (JSGE)، نشرت عبر صفحتها على فيسبوك، السبت، تدوينة ربطت فيها بين تناول المنسف بصفته إحدى الأكلات التي تحتوي على نسب عالية من الكولسترول الحميد (إتش دي إل)، والوقاية من الأعراض المتقدمة للإصابة بفيروس كورونا.

واستدلت الجمعية (غير حكومية)، بدراسة أجراها البنك الحيوي البريطاني عن العلاقة بين مستويات الكولسترول الحميد أو الجيد، وانخفاض مستويات دخول المستشفى لمصابي كورونا.

وتبيّن الدراسة بالفعل وجود علاقة بين تناول أطعمة تحوي الكوليسترول الحميد وانخفاض مخاطر الإصابة بكورونا، وذكرت أن المستويات العالية بشكل كافٍ من هذا الكولسترول مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بأعراض شديدة من كوفيد -19.

المناسف على أنواعها كفيلة برفع هرمون السعادة 😂 — خليل المقداد (@Kalmuqdad) February 6, 2021

لكن في الوقت ذاته يرتبط الأمر بمستويات هذا الكولسترول ضمن الحدود المقبولة، وليس ارتفاعه وانخفاضه عن الحد الصحي، وقال فريق الدراسة “كان هدفنا هو اختبار ما إذا كان الكولسترول الحميد ضمن المعدل الطبيعي مرتبطًا بدخول مرضى كوفيد 19 إلى المستشفى لاحقًا”.

وذكرت الدراسة إنه تم فحص 317306 مشاركًا، وتمت متابعة حالة كوفيد- 19 عبر سجلات مستشفى في إنجلترا في الفترة بين 16 مارس/آذار و31 مايو/أيار 2020، كما فُحصت شهادات الوفاة للفترة من 1 من مارس/آذار إلى 30 من سبتمبر/أيلول 2020.

باقي يكتشفولنا انه الملوخية بتعالج السرطان و بتكمل — علي المقدادي (@AliMiqdadi2) February 6, 2021

وأثبتت النتائج انخفاض خطر الاستشفاء من كوفيد- 19 في الأشخاص الذين لديهم مستوى أعلى مقبول من الكوليسترول الحميد، والتكيف مع العوامل بما في ذلك السلوكيات الصحية، والحالة الاجتماعية والاقتصادية.

لكن تدوينة الجمعية الأردنية المتخصصة، تجاهلت إلى جانب ما ذكرته، بقية مكونات وجبة المنسف والتي قد يكون لها آثار سلبية على الصحة أو يدخل فيها الكوليسترول الضار (إل دي إل)، باعتبارها ودبة دسمة متعددة المكونات.

عبد العاطي فكرة والفكرة لا تموت pic.twitter.com/OQZ9uATa2l — Noura Qaimari (@nouraqaimari) February 6, 2021

ويُعَد المنسف الأردني من أشهى الأطباق التي تشتهر بها منطقة الشام عمومًا، لكنه يعد الطبق الوطني في الأردن، والطبق الشعبي في فلسطين أيضًا، وهو يتكون بالأساس من اللحم والأرز واللبن الجميد، بالإضافة إلى التوابل.

المنسف يضرب من جديد كورونا ع طريقة "الشلولو" بس هل مره بنكهة الجميد الكركي.

أقول هذا وانا حزين على الدول التي لم يمن الله لها بالمنسف والجميد ، وحزين على الدراسات والأبحاث وللقاحات.#الأردن — وسيم الحباشنة🇯🇴 (@WasemHabashneh) February 6, 2021

وبين أثار منشور الجمعية تفاعلًا واسعًا وموجة من السخرية على منصات التواصل الأردنية والعربية، وغرد أحدهم “المنسف لنسف كورونا”، وغردت أخرى “تمنسفوا”، بينا طالَب مغرد ثالث بتوضيح الفرق بين الحميد، والجميد الذي يصنع من اللبن ويستخدم في تحضير المنسف.