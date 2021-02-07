سرقة محل مشغولات ذهبية في مصر.. ما علاقة عادل إمام؟

سرق مجهولون محل مشغولات ذهبية بمدينة المنزلة في محافظة الدقهلية شمالي مصر، عبر فتح سقف المحل من الشقة التي أعلاه، واستولوا على أكثر من 6 كيلو غرامات من الذهب.

وسبق أن وقعت أحداث سرقة مشابهة ولكن على شاشة السينما، قبل أكثر من 52 عامًا، وذلك في فيلم “لصوص لكن ظرفاء”، ولعب فيه الفنان عادل إمام دور البطولة مع النجم الراحل أحمد مظهر.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة المنزلة من مالك محل يدعى “يوسف الأزهري” لبيع المشغولات الذهبية يفيد باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية من المحل، يتعدى وزنها نحو 6 كيلو غرامات من عيار 24 و18، حسبما نقلت وسائل إعلام مصرية.

وبمعاينة موقع السرقة وجمع المعلومات عن الواقعة وطريقة تنفيذها، تبيّن أن لصوصًا مجهولين قد قلّدوا طريقة قديمة نُفِّذت في فيلم “لصوص لكن ظرفاء”، إذ فتحوا السقف يوم الإجازة الأسبوعية للمحل، ونزلوا عن طريق حبال إلى المحل وسرقوا ما به من مشغولات ذهبية وهربوا.

وكثّفت مباحث الدقهلية جهودها للوصول إلى الجناة وضبطهم عن طريق فريق البحث الجنائي، بدءًا بتفقّد كاميرات المراقبة في المنطقة خلال زمن الواقعة، وفحص المسجلين خطر والمترددين علي العقار في تلك المدة.

وتداول رواد موقع فيسبوك خبر سرقة المحل بتلك الطريقة ووصفوا ما جري به أنه تم على غرار الفيلم الكوميدي “لصوص لكن ظرفاء”، من إنتاج عام 1968.