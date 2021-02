عرضه أقل من مترين.. أضيق منزل في لندن للبيع بأكثر من مليون دولار (فيديو)

طرِح أضيق منزل في العاصمة البريطانية لندن للبيع مقابل 950 ألف جنيه إسترليني، أي نحو 1.3 مليون دولار (أو 1.1 مليون يورو).

ويبلغ عرض المنزل 1.7 متر ويعود بناؤه إلى نهاية القرن التاسع عشر أو بداية القرن العشرين.

والمنزل مؤلف من خمسة طوابق وتم طلاء واجهته باللون الأزرق.

ويقع المنزل بين صالون لتصفيف الشعر وعيادة طبيب، وكان في الأصل متجرا لبيع القبعات الفيكتورية مع مستودعات لتخزين البضائع ومساكن في الطوابق العليا.

وفي إشارة إلى ماضيه، احتفظ المنزل بنافذة صغيرة مزينة بمصباح على شكل قبعة مستديرة.

