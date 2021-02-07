“رحم الله العشرين”.. مصريون يحيون ذكرى ضحايا مذبحة ملعب الدفاع الجوي

أحيا مغردون مصريون الذكرى السادسة لمذبحة “استاد الدفاع الجوي” التي ذهب ضحيتها نحو 20 مشجعًا لنادي الزمالك في 8 فبراير/شباط 2015، خلال محاولتهم دخول إحدى مباريات فريقهم في الدوري لمساندته.

وتصدر وسم (#رحم_الله_العشرين) قائمة التفاعلات على تويتر في مصر، واستذكر الناشطون من خلاله الذكرى المؤلمة مطالبين بالقصاص للضحايا، ومحاسبة “الجناة الطلقاء” الذين حرضوا على الجماهير آنذاك، وفق مغردين.

7 فبراااير زكرى وفاه العشرين

ياباشا التذاكر اهي … يباشاا معانا تذاكر والله

كلمااات مقصرة فيا لحد النهااارده💔

حرفيآ كل ماسمعها بدمع 😢 ربنااا يرحمكم

ويصبر اهاليكم🤲

رحم الله شهداء الزمالك 💔🙏#رحم_الله_العشرين pic.twitter.com/Yi7AESdZM9 — Ahmed Ashraf⭐ || احمداشرف🌍⭐ (@A7mdashrf1245) February 7, 2021

وقبل 6 سنوات، لقي قرابة عشرين من جماهير الزمالك مصرعهم خلال اشتباكات مع الأمن، أثناء محاولتهم دخول الملعب بالعاصمة القاهرة لمساندة فريقهم أمام إنبي.

اللهم اغفر لهم و ارحمهم و انتقم 🤲🙏💔😔#رحم_الله_العشرين https://t.co/cVYT28xTz7 — Unknown (@Unknown6070) February 7, 2021

وأطلقت قوات الأمن قنابل الدخان على الجماهير بعد حصارهم بقفص حديدي حال بينهم وبين بوابات المدرج، ما أدى إلى اختناق المشجعين.

عاش الزمالك وعاش حبه فى قلوبنا #رحم_الله_العشرين pic.twitter.com/Lsx6y2Ddfj — mohammed fawzy 🇦🇹 (@mo_fawzy178) February 7, 2021

وشارك في إحياء الذكرى مشاهير الإعلام والكرة المصرية ومشجعيها، واستدعى المغردون أسماء الضحايا وسيرهم وصورهم، وأعادوا بث مشاهد الحصار الذي تعرضوا له من قبل الشرطة آنذاك ثم مشهد التدافع وسقوط الضحايا.

رحم الله شهداء الزمالك ال20 في جنة الخالدين يارب العالمين 🙏

74 و 20 لن ننساكم.. حسبي الله ونعم الوكيل…#رحم_الله_العشرين pic.twitter.com/RXge5Pz3le — 🅰. 🅴🅻🅽🅰🅱🅸🅻 (@Abdo_El_Nabil) February 7, 2021

وتأتي ذكرى تلك المذبحة، بالتزامن مع لقاء فريقي الأهلي المصري وبايرن ميونخ الألماني، غدًا الإثنين، في الدور قبل النهائي من مونديال الأندية على استاد أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة.

#رحم_الله_العشرين

العشرين في القلب عايشين وفي قلوبنا مش ناسين💔🇦🇹

رحم الله العشرين💔🤲🏻واسگنهم فسيح جناته 🤲🏻 pic.twitter.com/srnOAPCYPp — 🥀🍓Y🅰smen🦄🇦🇹🏹shikabala🇦🇹🏹 (@YasoFlowers) February 7, 2021

كان اخر صوت "افتح بنموت…."

رحم الله العشرين 💔

We will never forget you 💔🏹🇦🇹#JFT20#رحم_الله_العشرين pic.twitter.com/Q9uRWOgfyo — Yasmine 🏹 (@JassyCR7) February 7, 2021

تظلون الرمز الأسمى فى تاريخنا 💔

و إن غابت اجسادكم تظل ارواحكم حية فى قلوبنا💔#رحم_الله_العشرين pic.twitter.com/4m37paRE6n — anwar magdy👤 (@anwarmagdy4) February 7, 2021

رحم الله شهدائنا وشهداء نادي الزمالك لن ننساكم في الجنه أن شاء الله #رحم_الله_العشرين pic.twitter.com/f9Xz2ebJao — عاشقه للزمالك (@IcyuY8P1sSIBDgy) February 4, 2021

ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته يارب#رحم_الله_العشرين 💔🙏 https://t.co/5ffDPSls4d — HasNaa👑 (@HasnaaMoawad) February 7, 2021

ربنا يرحمكوا ويجمعنا بيكوا على خير

ونحتسبكم عند الله شهداء

By me for them❤#رحم_الله_العشرين pic.twitter.com/dTXNKTUA4c — ㄚㄖㄩ丂乇千 🅱️ (@yousefBaraka2) February 7, 2021

سنخلد ذكراكم حتي نلقاكم..

حقيقي الواحد صعب يوصف شعوره و قد ايه مأثر عليا نفسيا

ليه واحد رايح يشجع فرقته يتقتل غدر..

حسبي الله ونعم الوكيل#رحم_الله_العشرين pic.twitter.com/FZ97njOY5t — Malak Essam (@MalakEssam_1911) February 6, 2021

قولنا اخيرا راجعين اتاريه كان كمين

سنخلد ذكراكم حتي نلقاكم.. رحم الله شهداء الزمالك #رحم_الله_العشرين#JFT20 pic.twitter.com/Qutau8dW5J — SAWY (@sawyomg) February 6, 2021

ربنا يرحمهم ويغفرلهم ويجعل مآواهم الجنه 🙏🤲#رحم_الله_العشرين https://t.co/ugmjLxQ43y — Arwa Elhdad (@ArwaElhdad) February 7, 2021