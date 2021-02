“رحم الله العشرين”.. مصريون يحيون ذكرى ضحايا مذبحة ملعب الدفاع الجوي

أحيا مغردون مصريون الذكرى السادسة لمذبحة “استاد الدفاع الجوي” التي ذهب ضحيتها نحو 20 مشجعًا لنادي الزمالك في 8 فبراير/شباط 2015، خلال محاولتهم دخول إحدى مباريات فريقهم في الدوري لمساندته.

وتصدر وسم (#رحم_الله_العشرين) قائمة التفاعلات على تويتر في مصر، واستذكر الناشطون من خلاله الذكرى المؤلمة مطالبين بالقصاص للضحايا، ومحاسبة “الجناة الطلقاء” الذين حرضوا على الجماهير آنذاك، وفق مغردين.

وقبل 6 سنوات، لقي قرابة عشرين من جماهير الزمالك مصرعهم خلال اشتباكات مع الأمن، أثناء محاولتهم دخول الملعب بالعاصمة القاهرة لمساندة فريقهم أمام إنبي.

وأطلقت قوات الأمن قنابل الدخان على الجماهير بعد حصارهم بقفص حديدي حال بينهم وبين بوابات المدرج، ما أدى إلى اختناق المشجعين.

وشارك في إحياء الذكرى مشاهير الإعلام والكرة المصرية ومشجعيها، واستدعى المغردون أسماء الضحايا وسيرهم وصورهم، وأعادوا بث مشاهد الحصار الذي تعرضوا له من قبل الشرطة آنذاك ثم مشهد التدافع وسقوط الضحايا.

وتأتي ذكرى تلك المذبحة، بالتزامن مع لقاء فريقي الأهلي المصري وبايرن ميونخ الألماني، غدًا الإثنين، في الدور قبل النهائي من مونديال الأندية على استاد أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة.

كان اخر صوت "افتح بنموت…."

رحم الله العشرين 💔

We will never forget you 💔🏹🇦🇹#JFT20#رحم_الله_العشرين pic.twitter.com/Q9uRWOgfyo

