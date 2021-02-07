بطاقم تحكيم استثنائي.. ثلاثية الدحيل تحقق المركز الخامس في كأس العالم للأندية (فيديو)

حصل فريق الدحيل القطري على المركز الخامس ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقامة حاليًّا في العاصمة القطرية الدوحة، عقب فوزه بثلاثية على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، اليوم الأحد، في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في البطولة.

وافتتح إيدميلسون جونيور التسجيل للدحيل في الدقيقة 21، لكن يون بيت غارام تعادل لمصلحة أولسان في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

ولم يهنأ أولسان بهدف التعادل كثيرًا، بعدما تقدّم محمد مونتاري للدحيل للمرة الثانية في الدقيقة 66، قبل أن يسجل المعز علي الهدف الثالث في الدقيقة 82، ليحصل الفريق القطري على المركز الخامس.

وشهدت المباراة حدثا استثنائيا بعدما أسند الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) إدارة اللقاء لطاقم تحكيم نسائي بقيادة البرازيلية إدينا ألفيس باتيستا، لتصبح أول امرأة تحكِّم مباراة في كأس العالم للأندية.

طاقم التحكيم الاستثنائي بقيادة البرازيلية إدينا ألفيس باتيستا (غيتي)

واستحوذ الدحيل على الكرة في معظم الفترات، وأهدر عدة فرص أخرى محققة كانت كفيلة بفوزه بعدد أوفر من الأهداف.

وترجم الدحيل سيطرته على اللقاء، بعدما سجل البرازيلي إيدميلسون الهدف الأول في الدقيقة 21، حيث انطلق بالكرة من منتصف الملعب وتبادل الكرة مع الإيراني علي كريمي، قبل أن يسدد بيمناه كرة زاحفة من خارج منطقة الجزاء، على يسار جو هيون وو، حارس مرمى أولسان.

تبارى لاعبو الدحيل في إهدار فرص عدة سنحت لهم، ليأتي العقاب من الفريق الكوري الجنوبي، الذي أحرز هدف التعادل عبر جارم في الدقيقة 63.

وتابع جارام تسديدة زميله كيم إنسونج، التي ارتدت من الدفاع، لتصل الكرة إليه ويسدد من داخل المنطقة، لتصطدم بأحد المدافعين وتغير اتجاهها وتذهب على يسار صلاح زكريا، حارس مرمى الدحيل.

سرعان ما استعاد الدحيل زمام المبادرة مرة أخرى، ليحرز مونتاري الهدف الثاني في الدقيقة 66، إذ تابع تمريرة رائعة من دودو، الذي وضع الكرة من فوق الدفاع، لتصل لمونتاري البعيد عن الرقابة، فسدّدها مباشرة من داخل المنطقة، واضعًا الكرة على يسار الحارس.

واختتم المعز علي أهداف الدحيل، عقب تسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 82، وانطلق من الناحية اليمنى حتى وصل بالكرة لمنطقة الجزاء، قبل أن يسدّد بقوة داخل الشباك، وينتهي اللقاء بفوز مستحق للفريق القطري؛ لتنتهي المباراة لصالح الدحيل بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.