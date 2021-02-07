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فيضان “بلون الدم” يغرق قرية إندونيسية.. ما الذي حدث؟ (فيديو)

7/2/2021-|آخر تحديث: 7/2/202107:10 PM (مكة المكرمة)

فاضت مياه أحد الأنهار في قرية إندونيسية وغطتها بلون أحمر داكن، وذلك عقب اجتياح الفيضانات مصنع أصباغ الباتيك، أمس السبت، ما أثار موجة تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعرض آلاف المستخدمين عبر تويتر صورًا ومقاطع فيديو لقرية غينجوت جنوب مدينة بيكالونغان الساحلية (شمالي إندونيسيا)، بعدما غمرتها مياه حمراء داكنة، قال بعض رواد منصات التواصل إنها تشبه الدم.

وغرّدت آية أريك-أريك “إنني أخشى بشدة أن تقع هذه الصور في أيادي أولئك الذين ينشرون الخدع. روايات الترويج للخوف بشأن علامات نهاية العالم والسماء تمطر دما وغير ذلك”.

وتشتهر مدينة بيكالونغان بصناعة “الباتيك” وهي طريقة إندونيسية تقليدية تستخدم الشمع لمقاومة أصباغ مائية للرسم على الأقمشة.

وأكد ديماس أرجا يودها المسؤول في وكالة مكافحة الكوارث في بيكالونغان صحة الصور المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف “الفيضان الأحمر ناجم عن أصباغ الباتيك التي ضربها الفيضان. ستختفي عندما تختلط بأمطار بعد حين”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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