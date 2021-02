فيضان “بلون الدم” يغرق قرية إندونيسية.. ما الذي حدث؟ (فيديو)

فاضت مياه أحد الأنهار في قرية إندونيسية وغطتها بلون أحمر داكن، وذلك عقب اجتياح الفيضانات مصنع أصباغ الباتيك، أمس السبت، ما أثار موجة تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعرض آلاف المستخدمين عبر تويتر صورًا ومقاطع فيديو لقرية غينجوت جنوب مدينة بيكالونغان الساحلية (شمالي إندونيسيا)، بعدما غمرتها مياه حمراء داكنة، قال بعض رواد منصات التواصل إنها تشبه الدم.

Orta Java, Endonezya'nın pekalongan bölgesinde, dünyanın hiçbir yerinde daha önce hiç görülmemiş şekilde, şiddetli yağmurlar kırmızı su ve kan selleri ile meydana geldi. Aman Allahım! Bu işaret nedir? Bizi kurtar pic.twitter.com/J2j4Dys5d2 — Çalön Mæÿat💤 (@naulGhan) February 6, 2021

وغرّدت آية أريك-أريك “إنني أخشى بشدة أن تقع هذه الصور في أيادي أولئك الذين ينشرون الخدع. روايات الترويج للخوف بشأن علامات نهاية العالم والسماء تمطر دما وغير ذلك”.

وتشتهر مدينة بيكالونغان بصناعة “الباتيك” وهي طريقة إندونيسية تقليدية تستخدم الشمع لمقاومة أصباغ مائية للرسم على الأقمشة.

Red flooding in Pekalongan, Central Java. The water turns red because of the dye from local batik factory. pic.twitter.com/oQjfJqHkzq — Alex Journey (@alexjourneyID) February 6, 2021

وأكد ديماس أرجا يودها المسؤول في وكالة مكافحة الكوارث في بيكالونغان صحة الصور المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف “الفيضان الأحمر ناجم عن أصباغ الباتيك التي ضربها الفيضان. ستختفي عندما تختلط بأمطار بعد حين”.

Developing story: Local official said that someone "deliberately threw away" the batik dye causing the floodwaters turned red. #banjir #Pekalongan pic.twitter.com/GpN3iz2kdp — Alex Journey (@alexjourneyID) February 7, 2021