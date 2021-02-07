أبو تريكة: أفضل شيء أن تلعب للأهلي ثم تشجعه من المدرجات (فيديو)

قال محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق إن أفضل شيء للاعب الكرة، من وجهة نظره، هو اللعب للنادي الأهلي ثم تشجيعه من المدرجات بعد الاعتزال.

وحكى أبو تريكة في لقاء مع نجم الأهلي السابق وائل جمعة، نشرته اللجنة العليا للمشاريع والإرث المشرفة على تنظيم كأس العالم قطر 2022، قصة انضمامه إلى النادي الأهلي رغم وجود عرض سابق من منافسه التقليدي نادي الزمالك.

كما تحدث أبو تريكة وجمعة عن أفضل لحظاتهم مع الأهلي بداية من عام 2005 وحتى 2013.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لأبو تريكة وهو يطلب حجز مقعد له ضمن مدرجات الدرجة الثالثة الخاصة بجمهور النادي الأهلي لتشجيعه أمام بايرن ميونخ في نصف نهائي بطولة كاس العالم للأندية.

أبو تريكة يختار التواجد في مدرجات مباراة بايرن ميونيخ في التالتة شمال مع جماهير الأهلي ❤️pic.twitter.com/UvI4umNe4U — Magicano (@Magicanoo74) February 6, 2021

وسبق أن حكى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قصة انضمام أبو تريكة للنادي وتفضيله البقاء في النادي رغم عروض الاحتراف المغرية التي تلقاها.