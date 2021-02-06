البث الحي
الأخبار|سوريا

بسبب الأمطار.. مئات الأسر السورية تعيش في خيام عائمة على المياه (فيديو)

غرق مخيم أم الجرن الذي يضم أكثر من 660 أسرة سورية (الجزيرة مباشر)
غرق مخيم أم الجرن الذي يضم أكثر من 660 أسرة سورية (الجزيرة مباشر)
6/2/2021-|آخر تحديث: 6/2/202101:45 PM (مكة المكرمة)

وسط خيام عائمة في المياه، تعيش أكثر من 660 عائلة في مخيم”أم الجرن” للنازحين السوريين، وذلك بعد غرق خيامهم في مياه الأمطار الشديدة.

ويعكس حال المخيم فصلا جديدا من مأساة النازحين السوريين الذين يعانون أوضاعا غير إنسانية.

ومخيم”أم الجرن” هو أحد المخيمات العشوائية بمحيط قرية “كفرعروق” في ريف إدلب الشمالي، وذلك على وقع العاصفة المطرية الشديدة التي اجتاحت خلال الأيام الماضية.

ورصدت الجزيرة مباشر أوضاع مخيم “أم الجرن” وأظهرت الصور حجم الأضرار التي لحقت بالمكان والطرقات المحيطة به، ما أدى إلى غرق المخيم، الواقع على أرضٍ زراعية.

وأوضح مدير المخيم إبراهيم محمد، أن المخيم يضم  660 أسرة وهو من المخيمات العشوائية، التي لا يصل إليها أي دعم أو مساعدات. وناشد المنظمات الإنسانية تقديم الدعم اللأزم لتعبيد الطرق حول المخيم، ومحاولة رفع الخيام عن مستوى الأرض لحمايتها من الأمطار.

وأضاف “أطفال المخيم لا يستطيعون الوصول إلى المدارس، بسبب انقطاع الطرق المحيطة بالمخيم بسبب مياه الأمطار”.

بينما قال أحد سكان المخيم، إن الأطفال هم أكثر المتضررين، حيث لا يستطيعون النوم في الخيام الغارقة، مناشدًا المنظمات الإغاثية بسرعة التدخل لإنقاذهم.

وتشهد مخيمات الشمال السوري خلال فصل الشتاء، وضعًا مأساويًا، بسبب الأمطار، فضلًا عن الحرائق، التي غالبًا ما تندلع نتيجة الاعتماد على مواد خطيرة للتدفئة.

وتعرض أكثر من 145 مخيما للغرق في الشمال السوري خلال المنخفض الجوي الحالي وسط مطالبات بإمداد سكان المخيمات بخيام جديدة ومعدات للتدفئة في ظل سوء الأوضاع التي خلفتها الهطولات المطرية الكثيفة على مخيمات تفتقر لأدني مقومات البنية التحتية.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

فنان سوري يلطخ وجهه بالطين.. لماذا؟ (فيديو)

في رسالة غير تقليدية، للتعبير عن الأوضاع غير الإنسانية التي يعاني منها أهالي المخيمات السورية، لطخ الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان، وجهه بالطين مطالبا بدعم أهالي المخيمات.

23/1/2021
المزيد من الأخبار

مخالف للتقاليد.. بايدن يمنع ترمب من الاطلاع على تقارير مخابراتية

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب (يمين) والرئيس جو بايدن (يسار) (موافع التواصل)

بعد انتخاب سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا.. ما هو مصير حفتر؟ (فيديو)

(الجزيرة)

مصريون تقطعت بهم السبل في الإمارات يناشدون الحكومة المصرية التدخل لحل مشكلتهم (فيديو)

مصريون عالقون في الإمارات

البرادعي: طالبت بتشكيل مجلس رئاسي في مصر فتم تشكيله في السودان وليبيا.. ومغردون يعلقون

السياسي المصري محمد البرادعي (غيتي)
الأكثر قراءة

“صدقي سليمان”.. المهندس الذي بنى السد العالي فرقوه رئيسا للمحاسبين

المهندس صدقي سليمان وخلفه صورة الرئيس عبد الناصر

هل تأخر السيسي في الاتصال ببايدن؟ المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية ترد (فيديو)

جيرالدين غريفث المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية (الجزيرة مباشر)

كيف سخرت جماهير الأهلي المصري من المواجهة المرتقبة مع بايرن ميونخ؟ (فيديو)

جماهير الأهلي المصري (رويترز)

أردوغان يرد على ماكرون بعد دعوته لسحب القوات التركية من ليبيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "يمين" والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)