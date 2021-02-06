بسبب الأمطار.. مئات الأسر السورية تعيش في خيام عائمة على المياه (فيديو)

وسط خيام عائمة في المياه، تعيش أكثر من 660 عائلة في مخيم”أم الجرن” للنازحين السوريين، وذلك بعد غرق خيامهم في مياه الأمطار الشديدة.

ويعكس حال المخيم فصلا جديدا من مأساة النازحين السوريين الذين يعانون أوضاعا غير إنسانية.

ومخيم”أم الجرن” هو أحد المخيمات العشوائية بمحيط قرية “كفرعروق” في ريف إدلب الشمالي، وذلك على وقع العاصفة المطرية الشديدة التي اجتاحت خلال الأيام الماضية.

ورصدت الجزيرة مباشر أوضاع مخيم “أم الجرن” وأظهرت الصور حجم الأضرار التي لحقت بالمكان والطرقات المحيطة به، ما أدى إلى غرق المخيم، الواقع على أرضٍ زراعية.

وأوضح مدير المخيم إبراهيم محمد، أن المخيم يضم 660 أسرة وهو من المخيمات العشوائية، التي لا يصل إليها أي دعم أو مساعدات. وناشد المنظمات الإنسانية تقديم الدعم اللأزم لتعبيد الطرق حول المخيم، ومحاولة رفع الخيام عن مستوى الأرض لحمايتها من الأمطار.

وأضاف “أطفال المخيم لا يستطيعون الوصول إلى المدارس، بسبب انقطاع الطرق المحيطة بالمخيم بسبب مياه الأمطار”.

بينما قال أحد سكان المخيم، إن الأطفال هم أكثر المتضررين، حيث لا يستطيعون النوم في الخيام الغارقة، مناشدًا المنظمات الإغاثية بسرعة التدخل لإنقاذهم.

وتشهد مخيمات الشمال السوري خلال فصل الشتاء، وضعًا مأساويًا، بسبب الأمطار، فضلًا عن الحرائق، التي غالبًا ما تندلع نتيجة الاعتماد على مواد خطيرة للتدفئة.

وتعرض أكثر من 145 مخيما للغرق في الشمال السوري خلال المنخفض الجوي الحالي وسط مطالبات بإمداد سكان المخيمات بخيام جديدة ومعدات للتدفئة في ظل سوء الأوضاع التي خلفتها الهطولات المطرية الكثيفة على مخيمات تفتقر لأدني مقومات البنية التحتية.