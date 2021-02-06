مصريون تقطعت بهم السبل في الإمارات يناشدون الحكومة المصرية التدخل لحل مشكلتهم (فيديو)

تفاقمت معاناة أعداد من المصريين في الخارج، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذ في كثير من الدول لمنع انتشار فيروس كورونا، وتتقطع السبل بالكثير منهم في الفنادق، مع إجراءات منع الدخول وتوقف حركة الطيران.

وتداول مغردون مقاطع فيديو لمصريين عالقون في فنادق في دبي بعد تعليق الرحلات الجوية للكويت، يناشدون فيها الحكومة المصرية تحمل نفقات إقامتهم لحين استئناف الرحلات الجوية، بسبب عدم استطاعتهم دخول الكويت عقب وقف الرحلات هناك ضمن تدابير مكافحة جائحة كورونا.

مصريون عالقون في الإمارات يناشدون الحكومة المصرية تحمل نفقات إقامتهم لحين استئناف الرحلات الجوية وعودتهم إلى #القاهرة #المسائية pic.twitter.com/oo21h8z0l2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 5, 2021

وقال العالقون إنهم تعرضوا للكثير من المشاكل بسبب تكلفة الفنادق ونفاد ما معهم من الأموال، إضافة إلى الصعوبات التي تواجه البعض بسبب انتهاء الإقامات الخاصة بهم. وطلبوا من الحكومة المصرية حل مشكلتهم كما ناشدوا السفارات المصرية عمل استثناء لهم بسبب عدم وجود أموال معهم، كما أن بعضهم لديه مشكلات في الإقامات.

حل مشكلة العالقين

ودعا الكاتب الصحفي المصري مجدي شندي في مداخلة مع الجزيرة مباشر، إلى تدخل رئيس الوزراء لحل المشكلة. وقال إن مشكلة العالقين في الخارج تحتاج إلى قرار سياسي يسهم في حل مشكلتهم الإنسانية.

وانتقد المحامي والناشط السياسي عادل سليمان تعامل الدولة مع الأمر وقال إنها قدمت من قبل مساعدات لكثير من الدول ومستمرة في تقديم هذه المساعدات في ظل جائحة كورونا، كما قامت بحل مشكلة عالقين مصريين في الخارج من قبل، ولذلك يجب عليها أن تستمر في تقديم مثل هذه المساعدات لمواطنيها، طالما أن الجائحة وإجراءات مكافحتها مستمرة في العديد من الدول.