“في التالتة شمال”.. أبو تريكة يحجز مقعده في مباراة الأهلي وبايرن ميونخ (فيديو)

نشرت اللجنة القطرية العليا للمشاريع والإرث مقطع فيديو لنجم كرة القدم المصرية محمد أبو تريكة، خلال زيارته ملعب مباراة الأهلي وبايرن ميونخ الألماني، الإثنين المقبل.

وخلال المقطع، اختار أبو تريكة مشاهدة المباراة المرتقبة من مدرجات الدرجة الثالثة شمال مع جماهير المارد الأحمر.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع المقطع، معبرين عن حب أبو تريكة ومطالبين بالسماح لأكبر عدد ممكن من الجماهير لحضور المباراة ورؤية أبو تريكة في الملعب.

ويلتقي الفريقان في الدور قبل النهائي من مونديال الأندية على استاد أحمد بن علي؛ ليتأهل الفائز منهما إلى المباراة النهائية على استاد المدينة التعليمية، في 11 من فبراير/شباط الجاري.

خليه يابني يقعد فالمكان اللي شاور عليه ولو مش عاجبه الأستاد كله إبنيله واحد جديد بسرعه💖💙💙 دا الغااالي دا 😍💖💖 pic.twitter.com/ytRz9EwOjy — آلاء👑 (@M29192033) February 6, 2021

ويتطلع بايرن ميونخ للتتويج باللقب ليكرر إنجازه في نسخة 2013 بالمغرب، والتي فاز فيها البافاري على الرجاء بهدفين من دون رد.

وفي السياق، وصلت بعثة فريق بايرن ميونخ الألماني، بطل أوربا إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم السبت، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

هناك قاعدتان في كرة القدم

القاعده الأولى : لاتقارن أحد بـ «أبو تريكة»♥

القاعدة الثانية : لا تنس القاعدة الأولى مهما حدث✋ — Taher Amer (@TaherAmer) February 6, 2021

ويستهل العملاق البافاري المرشح بقوة لنيل اللقب مشواره في البطولة عبر مباراة نصف النهائي أمام الأهلي المصري، بطل أفريقيا، بعد نجاح الأخير في التأهل للمربع الذهبي.

وفور الوصول إلى المطار، أجرى أعضاء بعثة بايرن ميونخ اختبارات فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19)، وتوجهوا بعدها لمقار إقامتهم، وفق بروتوكولات الصحية المعمول بها خلال البطولة، والتي تقتضي إجراء فحوصات دورية للتأكد من الخلو من الفيروس والتواجد ضمن حيز آمن طوال فترة المسابقات فيما يعرف باسم “الفقاعة الطبية”.

احلى خبر ده ولا ايه

حبك في قلوبنا يا عم قلبي وعم الناس وعم الوطن العربي

احلى دعم النادي الأهلي ولاعبته ..يارب🦅🦅💓 — Om Mo0ody (@Mo0odyOm) February 6, 2021

وبوصول الفريق الألماني، اكتمل بذلك عقد الفرق الستة المشاركة في البطولة أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، والأهلي المصري، وتيغريس أونال المكسيكي، وبالميراس البرازيلي، والدحيل القطري ممثل الدولة المستضيفة.

وكانت النسخة 17 من البطولة قد انطلقت، في 4 من فبراير/شباط الجاري، بمباريات الدور الثاني على استادي أحمد بن علي والمدينة التعليمية المونديالييْن، إذ تمكن تيغريس أونال من الفوز على أولسان هيونداي وتعديل خسارته إلى فوز بهدفين لهدف، فيما انتهت القمة العربية بين الشقيقين الدحيل والأهلي بفوز الأخير بصعوبة بهدف من دون رد.

https://t.co/kdqBRSpYTF نريد الانتصار، وإن لم يكن فرؤيتك يا أبو تريكة جانب الجماهير سيكون أعظم انتصار ❤ — Arab Vibes روعاتٌ عربية (@ArabVibes1) February 6, 2021

وفي وقت سابق اليوم، أعلن نادي بايرن ميونخ أن الطائرة المتجهة بالفريق إلى قطر لخوض بطولة كأس العالم للأندية، تأخر إقلاعها لأكثر من 7 ساعات، نظرًا لرفض إصدار الإذن بالإقلاع في البداية.

وكان من المفترض أن تنطلق رحلة بايرن ميونخ عقب المباراة التي فاز فيها على مضيفه هيرتا برلين بهدف نظيف، مساء أمس الجمعة، في المرحلة العشرين من الدوري الألماني (بوندسليغا).

وقال بايرن ميونخ في بيان أصدره اليوم “بدلًا من الإقلاع قبل منتصف الليل بقليل مثلما كان مقررًا، تأخر السماح بإقلاع الطائرة التي كانت تقل الفريق الأكثر تتويجا بلقب بطل ألمانيا، حتى الساعة السابعة صباحا”.

وأوضح النادي البافاري أنه نظرًا للإقامة الليلية، جرى تغيير الطائرة مجددًا، وكان يتوجب تغيير الطاقم وقد هبطت الطائرة في ميونخ، ومنها إلى الدوحة.

يشار إلى أن رحلات الطيران الليلية محظورة في مطار برلين براندنبرغ الجديد، الذي افتتح في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

وتستضيف دولة قطر بشكل سنوي المعسكرات الشتوية للنادي البافاري بين منشآت مؤسسة أسباير زون العالمية، وتربط الفريق كذلك شراكات رعاية مع الخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي.

وكان نادي أوكلاند سيتي ممثل اتحاد أوقيانوسيا قد أعلن انسحابه من البطولة بسبب إجراءات الحجر الصحي المفروضة من قبل السلطات في نيوزيلندا لمواجهة جائحة فيروس كورونا.