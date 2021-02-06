شاهد: إنقاذ 66 شخصا حوصروا فوق الجليد بولاية ويسكونسن الأمريكية

أنقذ خفر السواحل الأمريكي بالتعاون مع جهات أخرى 66 شخصًا تقطعت بهم السبل على الجليد الطافي بخليج في شمال شرق ولاية ويسكونسن الأمريكية، بحسب وسائل إعلام محلية.

واستخدمت فرق الإنقاذ قوارب الجليد واطائرات هليكوبتر لإنقاذ أشخاص كانوا يصطادون السمك من الجليد إلى بر الأمان، الخميس، في مقاطعة دور بالولاية، ولم يصب أحد منهم.

وأفاد خفر السواحل بأن ثلاث طوافات جليدية حاولت الدخول بين قطع الجليد الطافي للصيد في الجليد غير أن الرياح الشديدة دفعت الطوافات بعيدًا عن الشاطئ.

واستغرقت عملية الإنقاذ 4 ساعات كاملة وساهمت فيها عدة فرق إنقاذ وطائرتا هليكوبتر وإدارة الموارد الطبيعية في ولاية ويسكونسن ووكالات حكومية محلية.

وأنزلت أطقم طائرات الهليكوبتر سباحين منقذين إلى الجليد للمساعدة في تنسيق عمليات الإنقاذ بالتزامن مع وصول أول فرق الإنقاذ المحلية المستجيبة وقوارب الجليد التابعة لخفر السواحل.