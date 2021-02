زارا محمد.. تعرف على أول امرأة ترأس المجلس الإسلامي في بريطانيا وأهم أولوياتها (فيديو)

أصبحت زارا محمد أول امرأة تشغل منصب رئيسة المجلس الإسلامي في بريطانيا منذ إنشائه، وهو الذي يعد أكبر منظمة إسلامية في المملكة المتحدة.

وزارا محمد هي فتاة اسكتلندية من مدينة غلاسكو تبلغ من العمر 29 عاما ودرست القانون وحصلت على شهادة الماجستير في قوانين حقوق الإنسان. وعملت مستشارة بمجال تدريب وتطوير الطلبة، وكانت في وقت سابق ضمن الفريق التنفيذي لاتحاد الجمعيات الإسلامية الطلابية، وهي أول امرأة ترأس الرابطة في عام 2016.

وقبل انتخابها الأخير، كانت زارا تشغل منصب مساعد الأمين العام للمجلس الإسلامي البريطاني.

وفي لقاء مع الجزيرة مباشر قالت زارا “أتشرف بانتخابي ممثلة للمسلمين في المملكة المتحدة، وسعيدة بأن أظهر أن المرأة يمكنها أن تكون قائدة، كما أن كوني شابة ليس عائقا أمام ذلك”.

وأضافت “هذه فرصة لإحداث التغيير ولأكون قدوة إيجابية للمسلمين وغير المسلمين”.

وعن أبرز القضايا المدرجة على أجندتها قالت زارا “أعتقد أن أول أمر ينبغي التعامل معه هو جائحة كورونا، فالعديد من أفراد مجتمعاتنا فقدوا أحباءهم ووظائفهم وعلينا أن ندعمهم”.

وأضافت أنه ينبغي أيضا التعامل مع قضية الإسلاموفوبيا باعتبارها تحديا كبيرا أمام المسلمين عبر العالم وكذلك في المملكة المتحدة، إذ تولد الإسلاموفوبيا مشاعر عدائية لدى البعض وازداد خطرها في الآونة الأخيرة.

وأوضحت أن “ما ينبغي القيام به بهذا الصدد هو التضامن مع المسلمين حول العالم والتصدي للخطاب المغلوط عن هويتنا وبناء تحالفات مع المجتمع المدني وضمان أننا ممثلون سياسيا” مضيفة أنها ستبذل قصار جهدها لتحقيق ذلك من خلال رئاستها للمجلس.

واعتبرت أن انتخابها لحظة إلهام وأمل بالنسبة إلى العديد من الشابات المسلمات، ووجهت رسالة إليهن قالت فيها “نحتاج لأن نكون قويات وواثقات من قدرتنا على إحداث التغيير”.

"My vision is to continue to build a truly inclusive, diverse and representative body; driven by the needs of British Muslims for the common good."

Terrific to see Zara Mohammed elected as the first woman Secretary General of the Muslim Council of Britain. @ZaraM01 https://t.co/vS7heCJtE8

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) January 31, 2021