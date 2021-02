سعرها 24 مليون دولار.. فنان أمريكي يزرع ماسة وردية في جبهته (فيديو)

زرع مغني الراب الأمريكي، ليل أوزي فيرت (26 عامًا) ماسة وردية اللون في وجهه، تُقدّر بـ 24 مليون دولار.

وغرّد فيرت عبر تويتر “كلّفني هذا الحجر الكثير، وأدفع ثمنه منذ 2017.. كانت تلك أول مرة أرى فيها ألماسة وردية طبيعية حقيقية. الكثير من الملايين في وجهي”.

I’ve been paying for a natural pink diamond from Elliot for years now . This one Stone cost so much I’ve been paying for it since 2017. That was the first time I saw a real natural pink diamond. ♦️ A lot of M’s in my face 🤫 💰 💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰

