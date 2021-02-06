سعرها 24 مليون دولار.. فنان أمريكي يزرع ماسة وردية في جبهته (فيديو)

زرع مغني الراب الأمريكي، ليل أوزي فيرت (26 عامًا) ماسة وردية اللون في وجهه، تُقدّر بـ 24 مليون دولار.

وغرّد فيرت عبر تويتر “كلّفني هذا الحجر الكثير، وأدفع ثمنه منذ 2017.. كانت تلك أول مرة أرى فيها ألماسة وردية طبيعية حقيقية. الكثير من الملايين في وجهي”.

I’ve been paying for a natural pink diamond from Elliot for years now . This one Stone cost so much I’ve been paying for it since 2017. That was the first time I saw a real natural pink diamond. ♦️ A lot of M’s in my face 🤫 💰 💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰 — Uzi London 🌎☄️💕® (@LILUZIVERT) January 30, 2021

ويبلغ وزن الماسة تقريبًا 10 قراريط، واشتراها فيرت من تاجر المجوهرات المعروف إليوت إليانت، والذي يزوّد المشاهير بالجواهر الثمينة والنادرة.

ويشتهر مغني الراب -واسمه الأصلي سايمز وودز- بحبه للمجوهرات والوشوم، فضلًا عن السيارات الفاخرة.

وأظهر مقطع فيديو نشره فيرت على حسابه بموقع إنستغرام، الماسة الوردية الضخمة وهي تبدو كما لو أنها اخترقت جبينه، معلقًا “الجمال هو الألم”.

وكان رد فعل محبي فيرت ومتابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي، متباينًا بشأن “الثقب” الجديد الذي تحدث عنه مطرب الراب علنًا الأسبوع الماضي، وقال بعضهم إنها ذكّرتهم بشخصية أفلام مارفل، بينما أشار آخرون إلى أنه لا يبدو أن الماسة تتمركز. وعلق فيرت على تويتر “حسنًا، نحن بخير”.