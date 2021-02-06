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سعرها 24 مليون دولار.. فنان أمريكي يزرع ماسة وردية في جبهته (فيديو)

مغني الراب الأمريكي ليل أوزي فيرت (مواقع التواصل)
مغني الراب الأمريكي ليل أوزي فيرت (مواقع التواصل)
6/2/2021

زرع مغني الراب الأمريكي، ليل أوزي فيرت (26 عامًا) ماسة وردية اللون في وجهه، تُقدّر بـ 24 مليون دولار.

وغرّد فيرت عبر تويتر “كلّفني هذا الحجر الكثير، وأدفع ثمنه منذ 2017.. كانت تلك أول مرة أرى فيها ألماسة وردية طبيعية حقيقية. الكثير من الملايين في وجهي”.

ويبلغ وزن الماسة تقريبًا 10 قراريط، واشتراها فيرت من تاجر المجوهرات المعروف إليوت إليانت، والذي يزوّد المشاهير بالجواهر الثمينة والنادرة.

ويشتهر مغني الراب -واسمه الأصلي سايمز وودز- بحبه للمجوهرات والوشوم، فضلًا عن السيارات الفاخرة.

وأظهر مقطع فيديو نشره فيرت على حسابه بموقع إنستغرام، الماسة الوردية الضخمة وهي تبدو كما لو أنها اخترقت جبينه، معلقًا “الجمال هو الألم”.

وكان رد فعل محبي فيرت ومتابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي، متباينًا بشأن “الثقب” الجديد الذي تحدث عنه مطرب الراب علنًا الأسبوع الماضي، وقال بعضهم إنها ذكّرتهم بشخصية أفلام مارفل، بينما أشار آخرون إلى أنه لا يبدو أن الماسة تتمركز. وعلق فيرت على تويتر “حسنًا، نحن بخير”.

 

المصدر : صحف أجنبية + مواقع التواصل

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