البث الحي
الأخبار|فرنسا

جرحى ومفقودون جراء انفجار مبنى في بوردو الفرنسية وقوات الأمن تطوق المنطقة (فيديو)

6/2/2021-|آخر تحديث: 6/2/202103:02 PM (مكة المكرمة)

أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل ولا يزال اثنان آخران في عداد المفقودين جراء انفجار وقع صباح اليوم السبت في مبنى سكني بمدينة بوردو جنوب غربي فرنسا.

وأظهرت اللقطات المباشرة عمليات البحث والإنقاذ التي أطلقتها إدارة الإطفاء في موقع الحادث.

وترجح التحقيقات الأولية أن الحادث نجم عن انفجار غاز داخل مرآب سيارات خاص، ما ألحق أضرارا بالمبنى وبمبنيين مجاورين، فيما هرع نحو 50 إطفائيا إلى مكان الحادث.

وقال متحدث باسم شركة توزيع الغاز ريغاز أنه فيما تم قطع الإمدادات عن المنطقة “لا نعلم بعد ما إذا كانت شبكة الغاز أو العبوات” مسؤولة عن الانفجار.

وعثر رجال الإطفاء على عبوات غاز في المرآب، بحسب المتحدث.

وحسب تقارير إعلامية محلية، تعرض أحد المصابين، وهو رجل مسن يبلغ من العمر 89 عاما، لجروح بليغة ونقل إلى المستشفى، فيما لا يزال البحث مستمرا عن مفقودين بينهم زوجة هذا الرجل.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

ميانمار.. تواصل المظاهرات الرافضة للانقلاب والمجلس العسكري يقطع الإنترنت (فيديو)

ارتدى كثير من المتظاهرين ملابس حمراء اللون وهو اللون المميز للحزب الحاكم (غيتي)

السودان.. عشرات الجثث مجهولة الهوية داخل مشرحة في مدينة ود مدني.. ما قصتها؟

عشرات الجثث مجهولة الهوية بمشرحة في مدينة ومدني(مواقع التواصل)

بعد عام من وفاته.. سكان مدينة ووهان يتذكرون أول طبيب حذر من كورونا

إحياء الذكرى الأولى لوفاة الطبيب الصيني لي ون ليانغ (مواقع التواصل)

أصيبوا برصاص الاحتلال.. فريق للدراجات من مبتوري الأقدام في غزة (فيديو)

الأكثر قراءة

كيف سخرت جماهير الأهلي المصري من المواجهة المرتقبة مع بايرن ميونخ؟ (فيديو)

جماهير الأهلي المصري (رويترز)

أردوغان يرد على ماكرون بعد دعوته لسحب القوات التركية من ليبيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "يمين" والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

بعد انتخاب سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا.. ما هو مصير حفتر؟ (فيديو)

(الجزيرة)

البرادعي: طالبت بتشكيل مجلس رئاسي في مصر فتم تشكيله في السودان وليبيا.. ومغردون يعلقون

السياسي المصري محمد البرادعي (غيتي)