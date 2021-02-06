جرحى ومفقودون جراء انفجار مبنى في بوردو الفرنسية وقوات الأمن تطوق المنطقة (فيديو)

أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل ولا يزال اثنان آخران في عداد المفقودين جراء انفجار وقع صباح اليوم السبت في مبنى سكني بمدينة بوردو جنوب غربي فرنسا.

وأظهرت اللقطات المباشرة عمليات البحث والإنقاذ التي أطلقتها إدارة الإطفاء في موقع الحادث.

وترجح التحقيقات الأولية أن الحادث نجم عن انفجار غاز داخل مرآب سيارات خاص، ما ألحق أضرارا بالمبنى وبمبنيين مجاورين، فيما هرع نحو 50 إطفائيا إلى مكان الحادث.

🇫🇷 #Explosion à #Bordeaux : Un premier bilan fait état d’au moins trois #blessés et deux disparus suite à la détonation survenue ce matin en centre-villepic.twitter.com/5zTlmVjDZy — Nashira News (@NashiraNews) February 6, 2021

وقال متحدث باسم شركة توزيع الغاز ريغاز أنه فيما تم قطع الإمدادات عن المنطقة “لا نعلم بعد ما إذا كانت شبكة الغاز أو العبوات” مسؤولة عن الانفجار.

وعثر رجال الإطفاء على عبوات غاز في المرآب، بحسب المتحدث.

وحسب تقارير إعلامية محلية، تعرض أحد المصابين، وهو رجل مسن يبلغ من العمر 89 عاما، لجروح بليغة ونقل إلى المستشفى، فيما لا يزال البحث مستمرا عن مفقودين بينهم زوجة هذا الرجل.